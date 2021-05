Śląskie: Bielski przewoźnik komunalny kupuje pięć autobusów Solaris

Pięć nowych autobusów niskopodłogowych i niskoemisyjnych Solaris Urbino IV kupuje komunalny Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej. W czwartek prezes przewoźnika Hubert Maślanka podpisał umowę z producentem. Autobusy dotrą do miasta w październiku br.

"Będą to autobusy 12-m. Mogą pomieścić 85 pasażerów, w tym 25 na miejscach siedzących. Autobusy są nowoczesne. Koszt brutto transakcji to 7,995 mln zł. Producent dostarczy je w ciągu pięciu miesięcy od podpisania umowy, czyli w październiku" - powiedział Maślanka.

Rafał Zajas z firmy Solaris Bus&Coach wskazał, że autobusy będą wyposażone w dieslowskie silniki i automatyczne skrzynie biegów, a także m.in. system drugich drzwi otwieranych na zewnątrz, który ułatwi wsiadanie niepełnosprawnym.

"Prawdopodobnie będą to pierwsze autobusy w Polsce z systemem likwidującym bakterie i drobnoustroje w powietrzu. Lampy UV zostaną rozlokowane na całej długości pojazdu przy kanałach klimatyzacji" - powiedział Zajas.

Prezes Maślanka podkreślił, że bezpieczeństwo i zdrowie pasażerów jest dla przewoźnika priorytetem. "Chcemy, by taki system istniał w autobusach niezależnie od sytuacji pandemicznej" - wskazał.

Zdaniem prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego, tabor należy cyklicznie odnawiać. "Obecny zakup jest pierwszym od trzech lat. Zaznaczam, że dokonujemy go w trudnym czasie - ze względu na pandemię - zarówno dla spółki komunalnej MZK, jak i budżetu samorządu" - powiedział.

Nowe pojazdy zastąpią najstarsze we flocie liczącej 131 autobusów. Hubert Maślanka dodał, że średni wiek pojazdu to ok. 9 lat.

Bielski przewoźnik zamierza nabyć także cztery autobusy przegubowe. Rozpisany już został przetarg; termin składania ofert upłynie 26 maja. Obecnie bielski MZK dysponuje 20 przegubowcami, a chce zwiększyć ich liczbę do 24.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej jest spółką komunalną, która wykonuje zadania w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego. Jest największym przewoźnikiem w okolicy.

