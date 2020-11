Śląskie: Bielsko-Biała chce przywrócić dawny wygląd mostu nad Białą

Bielsko-Biała chce przywrócić dawny wygląd mostu na rzece Białej. Miasto ogłosiło drugi już przetarg na wykonanie prac. Poprzedni został w ubiegłym tygodniu unieważniony, gdyż jedyna oferta, która wpłynęła, była zbyt wysoka – podał w poniedziałek magistrat.

Firmy mają obecnie do 7 grudnia czas na złożenie oferty. Samorząd chciałby, aby inwestycja została zrealizowana do połowy stycznia przyszłego roku.

W planach magistratu jest, by most, który obecnie jest częścią głównego deptaka miejskiego - ul. 11 Listopada - nawiązywał architekturą do wyglądu obiektu w 20-leciu międzywojennym. Pomóc w tym mają łukowe kratownice na bokach. Przetarg dotyczy ich wykonania i montażu.

Na wcześniejszy przetarg wpłynęła tylko jedna oferta. Miasto skłonne było przeznaczyć na zadanie 315 tys. zł. Firma zaproponowała 479 tys. zł.

Żelazny most nad rzeką Białą powstał w latach 1896-1897. Był inwestycją rządową. Łączył miasto Białą, którego magistrat zabiegał o budowę, z Bielskiem, położonym na zachodnim brzegu rzeki. Łukowate kratownice obecne były jeszcze w czasach międzywojennych.