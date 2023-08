Śląskie: Bielsko-Biała rozszerzy od 1 września strefę płatnego parkowania

Bielsko-Biała rozszerzy od 1 września strefę płatnego parkowania o kilka ulic – podał komunalny Miejski Zarząd Dróg. W jej granicach znajdzie się około 190 miejsc parkingowych. Zarząd podał też, że po finale remontu ul. Cyniarskiej w strefie przybędzie 58 nowych miejsc.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej podał, że od 1 września w strefie płatnego parkowania znajdą się ulice: Podwale, Stefana Okrzei, Michała Grażyńskiego, Nadbrzeżna, Towarzystwa Szkoły Ludowej oraz Komorowicka na odcinku do ul. Józefa Piłsudskiego. "Na tym obszarze zamontowanych zostanie 11 parkomatów, a strefa powiększy się o około 190 miejsc parkingowych" - zakomunikował MZD.

Zarząd dodał, że po zakończeniu przebudowy ul. Cyniarskiej, co ma niedługo nastąpić, zostaną oddane do użytku dwa nowe parkingi. Oba znajdują się strefie płatnego parkowania. Przybędzie 47 miejsc ogólnodostępnych i dziewięć dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami, a także dwa wyposażone w stację ładowania dla aut elektrycznych. W ich pobliżu zlokalizowane będą dwa parkomaty.

MZD poinformował, że godziny funkcjonowania strefy i stawki opłat nie ulegają zmianie. Płatny postój obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8. do 17. Pierwsza godzina postoju kosztuje 3,5 zł, przy czym za 30 minut postoju naliczone zostaną 2 zł. Druga godzina to 4 zł, trzecia 4,5 zł, a każda następna 3,5 zł.

