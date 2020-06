Śląskie: Blisko 1 tys. instalacji OZE powstanie w Tychach przy unijnym wsparciu

Montaż blisko 1 tys. instalacji odnawialnych źródeł energii w Tychach wesprze przygotowany przez tamtejszy samorząd unijny projekt o wartości ponad 23 mln zł. W czwartek miejscy radni zabezpieczyli wkład własny, który pozwoli skorzystać z 20,9 mln zł dofinansowania.

Jak przekazała PAP rzeczniczka tyskiego magistratu Ewa Grudniok, projekt zakłada montaż 960 instalacji OZE - kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych. Powinno to wpłynąć na poprawę jakości powietrza w mieście i przyczynić się do zmniejszenia kosztów energii i ogrzewania.

"Wniosek o dofinansowanie złożyliśmy w maju 2018 r., w lutym 2020 r. otrzymaliśmy informacje z urzędu marszałkowskiego o otrzymaniu 72 proc. dofinansowania" - zaznaczyła cytowana przez Grudniok naczelniczka wydziału rozwoju miasta i funduszy europejskich w tyskim magistracie Bożena Nowak.

"Oznaczałoby to dopłatę z budżetu gminy prawie 6,5 mln zł, co w związku z pandemią koronawirusa i spadkiem dochodów gminy było dużym wyzwaniem. Wystąpiliśmy więc o zwiększenie dotacji, a kilka dni temu otrzymaliśmy informacje, że będzie ona wynosiła 88,5 proc. Od razu rozpoczęliśmy działania, by jak najszybciej uruchomić program" - dodała Nowak.

Urzędnicy w Tychach czekają teraz na podpisanie umowy o dofinansowanie z urzędem marszałkowskim. Jednocześnie trwają przygotowania do przetargu na wybór operatora koordynującego wdrażanie projektu w imieniu gminy. Operator będzie m.in. weryfikował wnioski złożone w projekcie przez mieszkańców w 2018 r.

Jak wyjaśnili tyscy samorządowcy, może teraz okazać się, że ktoś już zrezygnował z udziału w projekcie albo korzystając z innych programów już zamontował np. kolektory słoneczne czy instalacje fotowoltaiczne. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie części mieszkańców, możliwe będzie ogłoszenie drugiego naboru. Projekt powinien zostać zrealizowany do końca 2021 r.

Łącznie w ramach programu: "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" zamontowanych ma zostać 960 instalacji, w tym: 97 kolektorów słonecznych, 199 powietrznych pomp ciepła, 647 instalacji fotowoltaicznych i 17 kotłów na biomasę. Instalacje mają pojawić się w 684 lokalizacjach (program zakłada, że można skorzystać z więcej niż jednego rozwiązania, np. instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła).

"Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Cieszę się, że wreszcie możemy rozpocząć jego realizację. Liczymy, że wpłynie to na poprawę jakości powietrza w Tychach oraz przyczyni się do zmniejszenia kosztów energii i ogrzewania" - zadeklarowała cytowana wiceprezydent Tychów Aneta Moczkowska.

O parokrotnym zwiększeniu puli środków konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20 dotyczącego OZE - z pierwotnych 76 mln zł do ponad 335 mln zł - samorząd woj. śląskiego informował w lutym br.

Chodzi o jedyny konkurs na dotacje do OZE dla gmin w obecnym śląskim RPO (część środków na odnawialne źródła jest rozdzielana w procedurze pozakonkursowej). Nabór do niego trwał od września 2017 r. do maja 2018 r. Spłynęło 125 wniosków o łącznie ponad 800 mln zł dofinansowania.

Jesienią ub. roku urząd marszałkowski informował, że dzięki uruchomieniu rezerw i zgodzie ministerstw rozwoju oraz finansów udało się wówczas zwiększyć pulę środków do 147,5 mln zł, co pozwoliło skierować wsparcie zamiast do 6 gmin - do 27.

W lutym br. natomiast urząd marszałkowski przekazał, że w wyniku renegocjacji RPO "zarząd województwa wynegocjował z Komisją Europejską zwiększenie o 164 mln zł puli środków dla projektów dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii". Dzięki temu możliwy był wybór kolejnych 10 projektów z listy rezerwowej. Projekty te, realizowane na terenie 24 gmin, uzyskają wsparcie w wysokości 164 mln zł z funduszy strukturalnych oraz 8,3 mln zł z budżetu państwa.