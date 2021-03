Śląskie: Blisko 4 tys. instalacji OZE i niskoemisyjnych w projekcie za ok. 70 mln zł

Blisko 4 tys. instalacji odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii powstanie w podregionie sosnowieckim woj. śląskiego w wartym łącznie ponad 70 mln zł wspólnym projekcie sześciu gmin. Ponad 500 tych instalacji zbuduje Sosnowiec – podało we wtorek miasto.

O stanie realizacji w Sosnowcu unijnego projektu "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim" - poinformował rzecznik miejscowego magistratu Rafał Łysy. Gminy Zawiercie, Szczekociny, Poręba, Łazy, Irządze oraz Sosnowiec otrzymały do niego unijną dotację w II połowie 2019 r.

"Każdy mieszkaniec Sosnowca, który był zainteresowany udziałem w projekcie, mógł wziąć udział w jednym ze spotkań organizowanych na terenie miasta, w czasie których specjaliści wyjaśniali zasady i warunki, jakie należało spełnić, by uzyskać dofinansowanie na montaż instalacji. Efektem spotkań i rozmów jest właśnie podpisanie kilkuset umów" - wskazał Rafał Łysy.

Przypomniał, że projekt sześciu gmin jest realizowany w tzw. formule niegrantowej. Oznacza to, że miasta, które otrzymują unijne dofinansowanie, nie finansują z nich dotacji (grantów) dla mieszkańców, którzy sami realizują swoje inwestycje, lecz na wnioski mieszkańców w całości prowadzą je wyłonieni wykonawcy. Mieszkańcy otrzymują gotowe instalacje do użytkowania.

Spośród sosnowieckich projektów, które uzyskały dofinansowanie, najwięcej - 317, dotyczy instalacji fotowoltaicznych. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się instalacje kolektorów słonecznych - będzie ich 50 i kotłów na pellet - 38.

"Umowy z wykonawcami tych urządzeń zostały już przez miasto podpisane i będą zrealizowane w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. W sumie umowy na fotowoltaikę opiewają na prawie 6,2 mln zł, kolektory słoneczne będą kosztowały 470 tys. zł, a kotły na pellet - ponad 550 tys. zł" - podał.

Przed sosnowieckim magistratem jeszcze wyłonienie wykonawcy na 54 instalacje powietrznych pomp ciepła dla ciepłej wody użytkowej i 92 sztuki powietrznych pomp ciepła. Lokalni samorządowcy szacują, że te prace będą kosztowały 3,4 mln zł. W sumie wartość 551 instalacji w Sosnowcu przekroczy 10 mln zł.

Cały projekt w współpracujących przy nim miastach i gminach obejmuje 2034 instalacje fotowoltaiczne, 1068 instalacji kolektorów, 250 pomp ciepła dla ciepłej wody użytkowej, 442 pomp ciepła dla ciepłej wody i centralnego ogrzewania oraz 162 kotłów na biomasę. Do projektu o łącznej wartości 71 mln zł zapewniono blisko 53,1 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20.

Przedsięwzięcie to dostało dofinansowanie w jedynym otwartym naborze dotychczasowego śląskiego RPO dotyczącym instalacji OZE - poza nim przeprowadzono jeszcze szereg takich naborów w procedurze pozakonkursowej, z wykorzystaniem narzędzi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT).

W konkursie RPO o pierwotnym budżecie 75,9 mln zł, do którego nabór był prowadzony od końca września 2017 r. do końca maja 2018 r., napłynęło 125 wniosków. Etap oceny formalnej i merytorycznej pozytywnie przeszło 107 projektów, w których wnioskodawcy ubiegali się o wsparcie na łączną kwotę przekraczającą 800 mln zł.

Jesienią 2019 r. urząd marszałkowski informował, że dzięki uruchomieniu rezerw i zgodzie ministerstw rozwoju oraz finansów udało się zwiększyć pulę środków do 147,5 mln zł, co pozwoliło skierować wsparcie zamiast do 6 gmin - do 27. W lutym ub. roku podano natomiast, że zarząd województwa wynegocjował z Komisją Europejską zwiększenie o 164 mln zł puli środków dla projektów dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii.

Dzięki takiej decyzji możliwy był wybór kolejnych 10 projektów z listy rezerwowej konkursu. Kolejne wybrane projekty - realizowane na terenie 24 gmin - uzyskały wsparcie w wysokości 164 mln zł z funduszy strukturalnych oraz 8,3 mln zł z budżetu państwa.