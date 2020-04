Śląskie: Browar Żywiec przekaże mieszkańcom Żywca płyn do dezynfekcji rąk

Darmowy płyn do dezynfekcji rąk przekaże żywczanom tamtejszy browar. Do jego produkcji użyty zostanie alkohol, który powstaje podczas wytwarzania piwa bezalkoholowego. Płyn jeszcze w kwietniu trafi do każdego mieszkania w mieście – podał magistrat.

Spółka poinformowała, że pierwsze płyny do dezynfekcji pojawią się w Żywcu w najbliższy piątek. Dystrybucją półlitrowych pojemników wśród mieszkańców zajmie się urząd miejski i jego służby. Butelki płynu dezynfekującego dotrą bezpośrednio i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa do każdego domu i mieszkania w mieście.

"Rozdanie tylu płynów to naprawdę bardzo trudne wyzwanie logistyczne, ale przy pomocy radnych miejskich, pracowników urzędu miejskiego, harcerzy, strażaków z jednostek OSP, kibiców klubu Czarni-Góral, żywieckich jukacy, naszego TBS, spółdzielni mieszkaniowej oraz wolontariuszy dostarczymy jakże potrzebny płyn mieszkańcom. Zakładamy, że całość uda się rozdać w tygodniu po świętach" - powiedział burmistrz Żywca Antoni Szlagor.

Dyrektor Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu Tomasz Klima, powiedział, że w normalnych warunkach alkohol, który powstaje w browarze podczas warzenia piwa bezalkoholowego dzięki specjalnej linii do dealkoholizacji, sprzedawany jest na potrzeby przemysłowe. W sytuacji walki z CCOVID-19 zostaje on przekazany na produkcję płynów do dezynfekcji, które trafią do mieszkańców, służb medycznych i komunalnych.

"Zależy nam na bezpieczeństwie mieszkańców, a jednocześnie docierają do nas sygnały o problemach z dostępnością płynów z uwagi na wysokie zapotrzebowanie. Dziękuję służbom miejskim i burmistrzowi, że zgodzili się wesprzeć nas, zapewniając bezpieczną dystrybucję do każdego mieszkania w Żywcu" - dodał Klima.

To kolejny element zaangażowania Browaru w Żywcu w czasie epidemii koronawirusa. Wcześniej wsparł powiatowy szpital funduszami na zakup potrzebnego sprzętu medycznego. Grupa Żywiec sfinansowała także zakup sprzętu medycznego ratującego życie dla szpitali w miastach, gdzie warzy piwo, a także przekazała 1 mln zł na zbiórkę na doposażenie służb medycznych prowadzonych przez Fundację Siepomaga.