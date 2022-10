Śląskie: Bytomskie PEC zainwestowało w tym roku w infrastrukturę ciepłowniczą ponad 10 mln zł

Ponad 10 mln zł zainwestowało w tym roku w utrzymanie, remonty i rozwój infrastruktury ciepłowniczej bytomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej (PEC). Dzięki temu w tym sezonie z ciepła systemowego może skorzystać 220 kolejnych mieszkań w Bytomiu i Radzionkowie - podała spółka w poniedziałek.

Dotąd PEC przyłączyło do sieci ok. 37,4 tys. mieszkań w Bytomiu i ok. 2,3 tys. w Radzionkowie. Przedstawiciele firmy podkreślają, że rozwój sieci ciepłowniczej wprost przekłada się na poprawę jakości powietrza, sprzyja klimatowi i zwiększa pewność dostaw ciepła.

Jak wynika z poniedziałkowej informacji bytomskiej firmy, w efekcie prac prowadzonych w okresie wiosenno-letnim w br. podłączono do tamtejszego systemu 20 nowych obiektów, z czego 18 na terenie Bytomia i dwa w Radzionkowie

Prace w Bytomiu objęły Śródmieście i cztery budynki mieszkalne przy ul. Łużyckiej, a także położony przy niej budynek klubu Czarni Bytom. W centrum Bytomia przyłączono także budynki przy ul. Murarskiej, Kruszcowej, Korfantego oraz Szkołę Podstawową nr 9 przy ul. Matejki.

Sieć ciepłowniczą powiększono również o budynki przy ul. Armii Krajowej, Palińskiego i Łagiewnickiej w dzielnicy Łagiewniki oraz bloki przy ul. Strzelców Bytomskich w dzielnicy Stroszek. W Szombierkach przyłączono budynek przy ul. Obywatelskiej, a w Miechowicach zabudowania przy ul. Bławatkowej oraz Racjonalizatorów.

"Myśląc przyszłościowo, wykonaliśmy także przyłącza do sieci ciepłowniczej przy obiektach, które wciąż są w budowie. To budynek socjalno-administracyjny przy ul. Piłkarskiej w Śródmieściu oraz przedszkole przy ul. Nowej" - powiedział prezes PEC Sławomir Kamiński cytowany w poniedziałkowej informacji spółki.

W Radzionkowie PEC podłączyło do sieci nieruchomości przy ul. Knosały i Technikum nr 13 przy ul. Nałkowskiej. Spółka zabudowała także na dachach swoich budynków przy ul. Wrocławskiej w Bytomiu panele fotowoltaiczne.

Bytomska sieć ciepłownicza była nie tylko powiększana, ale też modernizowana - zaznaczono w informacji. Jak podano, PEC m.in. wymieniło zewnętrzną instalację odbiorczą przy parkanie kopalni Centrum w kierunku budynków przy ul. Pułaskiego i ul. Wrocławskiej czy przebudowało osiedlową instalację odbiorczą z zabudową węzłów cieplnych przy ul. Palińskiego i Górnośląskiej.

W minionych 20 latach należąca do Bytomia i sąsiedniego Radzionkowa spółka wydała na inwestycje ok. 315 mln zł. Sławomir Kamiński jest prezesem bytomskiego PEC od końca maja br. W spółce pracuje od ponad dwóch dekad, od 2019 r. był jej dyrektorem ds. technicznych.

