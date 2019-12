Śląskie Centrum Przedsiębiorczości dofinansowało już blisko tysiąc projektów na 800 mln zł

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP) dofinansowało dotąd 972 projekty na kwotę 800 mln złotych. Tylko w tym roku do instytucji wpłynęło 490 wniosków. Przedsiębiorcy z woj. śląskiego najchętniej sięgają po środki na wdrożenie innowacji.

"Poza konkursami na prowadzenie prac badawczych czy wdrożenie innowacji, które są już znane i bardzo popularne, w tym roku poszerzyliśmy ofertę dla przedsiębiorców o kilka nowości. Uruchomiliśmy konkurs Internacjonalizacja MŚP, dający firmom z regionu możliwość promocji produktów i usług na międzynarodowych targach branżowych" - powiedział we wtorek pełniący obowiązki dyrektora ŚCP Krzysztof Spyra.

Duże zainteresowanie takim wsparciem pokazała już poprzednia perspektywa finansowa i nie inaczej było tym razem. "Do ŚCP wpłynęły 93 wnioski i - co muszę podkreślić, bo jesteśmy już po ocenie merytorycznej - są to projekty bardzo dobrze zaplanowane i wysoko ocenione" - podkreślił Spyra.

Niesłabnąca popularnością cieszy się konkurs na wdrożenie innowacji, co widać po liczbie złożonych wniosków - w dwóch naborach wpłynęło ich prawie 300. Pozwala on pozyskać pieniądze na zakup nowej linii technologicznej, rozbudowę parku maszynowego, czy zakup innych środków trwałych.

"W ostatnim tegorocznym naborze poszerzyliśmy katalog kosztów kwalifikowalnych. Obecnie można uzyskać również środki na finansowanie robót budowlanych, rozbudowę bądź zakup nieruchomości niezbędnej do wprowadzenia innowacji na rynek. Podnieśliśmy również maksymalną kwotę dofinansowania z 3 do 5 mln złotych, co pozwoli na realizację większych inwestycji" - dodał Krzysztof Spyra.

30 stycznia startuje kolejny nabór z alokacją przekraczającą 86 mln złotych. To dobra informacja dla tych, którym nie udało się złożyć wniosku w 2019 r., tym bardziej, że pula przeznaczona na ten cel wkrótce może się wyczerpać. Niezdecydowani wciąż mogą skorzystać z możliwości, jaką daje trwający konkurs dotyczący zakupu usług proinnowacyjnych, gdzie sfinansować można m.in. ocenę potrzeb technologicznych, promocję nowych rozwiązań czy certyfikację jakości.

Krzysztof Spyra podkreślił znaczenie stałego kontaktu z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami instytucji wspierających biznes: "To dzięki temu udaje się weryfikować zapisy konkursów, by odpowiadały na realne potrzeby MŚP. Regularnie widzimy się podczas spotkań informacyjnych, towarzyszących konkursom. W 2019 r. w 27 spotkaniach wzięło udział prawie 500 osób, a w 15 warsztatach dla beneficjentów 350 uczestników. To istotny aspekt naszej działalności, skutkujący coraz lepszymi projektami".

W 2020 roku Śląskie Centrum Przedsiębiorczości planuje przeprowadzić 5 konkursów z łączną alokacją sięgającą 170 mln złotych.