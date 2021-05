Śląskie chce zaprezentować się na Expo w Dubaju jako różnorodny region, który dynamicznie się zmienia

Woj. śląskie na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju zaprezentuje się jako różnorodny region, który dynamicznie się zmienia i szanując swą tradycję i tożsamość, jest otwarty na nowoczesną gospodarkę - mówili przedstawiciele regionalnych władz.

Szczegółom obecności Polski i woj. śląskiego na Expo poświęcona była środowa konferencja prasowa, zorganizowana w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie.

Marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski podkreślił, że przedstawiciele regionalnych władz chcą zaprezentować na Expo dokonujące się na Śląsku przemiany gospodarcze i kulturowe. "Żeby się rozwijać, musimy być aktywni, pokazywać światu, że Śląsk się zmienia bardzo dynamicznie i będzie się zmieniał w ciągu najbliższych lat bardzo fundamentalnie" - powiedział marszałek, który przypomniał, że województwo ma w kolejnych latach przejść gruntowną transformację, także dzięki środkom unijnym.

Komisarz generalny sekcji polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju Adrian Malinowski zauważył, że będzie to pierwsze takie wydarzenie od pandemii koronawirusa. Zapowiedział, że Polska będzie przedstawiała się jako kraj ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych. "Mamy szanse pokazać się, odczarować pewne wizerunki, pewne stereotypy, które miały miejsce wcześniej, zbudować zupełnie nowy wizerunek i zbudować silną pozycję Polski na arenie międzynarodowej" - zaznaczył.

Wśród ambasadorów woj. śląskiego na Expo znalazły się osoby i instytucje, m.in. wielokrotnie nagradzany architekt Robert Konieczny, Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, Śląski Festiwal Nauki, Uniwersytet Śląski i Fundacja Koronki Koniakowskie.

"Ja myślę o Śląsku zgoła inaczej niż jako o regionie zdewastowanym przez ciężki przemysł i eksploatację złóż. Tak też jest, ale to równocześnie fenomenalny kapitał kulturowy, unikalny w skali Polski i Europy" - podkreślił podczas konferencji prasowej rektor UŚ prof. Ryszard Koziołek. Jak dodał, to przez wiele lat była to "najlepsza szkoła nauki stosowanej", gdzie wytworzyła się niezwykle wysoko kultura techniczna, która teraz pozwala płynnie przejść do epoki przemysłów inteligentnych.

Expo w Dubaju będzie pierwszą Wystawą Światową zorganizowaną w kraju arabskim. Zgodnie z decyzją Biura Wystaw Światowych, ze względu na pandemię COVID-19, Expo 2020 w Dubaju zostało przełożone o rok i odbędzie się między 1 października 2021 r. a 30 marca 2022 r. Celem obecności Polski na Expo w Dubaju jest wzmocnienie wizerunku kraju na arenie międzynarodowej, jak i promocja gospodarcza. Hasło przewodnie polskiej prezentacji brzmi: "Poland. Creativity inspired by nature".

Za udział Polski w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju odpowiedzialna jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Instytucją nadzorującą projekt jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Polska ekspozycja została dostosowana do aktualnych warunków epidemiologicznych i niemal w całości będzie miała charakter bezdotykowy.

