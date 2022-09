Śląskie: Cięcia komunikacji ZTM wskutek problemów kadrowych gliwickiego przewoźnika

Wskutek problemów kadrowych Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gliwicach, Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), który organizuje komunikację miejską w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wprowadził ograniczenia w kursowaniu autobusów na liniach obsługiwanych przez tego przewoźnika.

drag/Jak przekazał ZTM wśród komunikatów w swoim serwisie rozkładowym rj.metropoliaztm.pl, w czwartek 1 września br., w związku z wnioskiem przewoźnika PKM Gliwice oraz niewystarczającą liczbą zatrudnionych przez niego kierowców, czasowo wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Zmiany dotyczą obsługiwanych przez PKM Gliwice linii zarówno o charakterze lokalnym, jak i regionalnym, także tzw. linii metropolitalnych finansowanych nie przez gminy, lecz bezpośrednio przez GZM. Większość zmian dotyczy zawieszenia realizacji poszczególnych kursów, część jednak to zawieszenie kursowania całych linii.

Zgodnie z komunikatem ZTM od czwartku zawieszono linie 195 (Szczygłowice - Leszczyny) oraz 932 (Sośnica - Brzezinka). Zawieszono też kursowanie linii 60 (Trynek - Zatorze) w weekendy.

Zawieszono ponadto realizację wybranych kursów lini: 6 (Gliwice Robotnicza - Katowice Mickiewicza), 32 (Zabrze - Gliwice), 59 (Żerniki - Żernica), 194 (Gliwice - Leszczyny), 669 (Gliwice - Ruda Śląska Bykowina), 692 (Brzezinka - Osiedle Kopernika), 840 (Gliwice Plac Piastów - Katowice Mickiewicza), M1 (Gliwice Arena - Katowice Mickiewicza) i M105 (Knurów - Pyskowice). Zmniejszono częstotliwość kursowania linii 678 (Trynek - Osiedle Kopernika) oraz 693 (Stare Łabędy - Żerniki).

Ograniczenia pracy przewozowej przez PKM Gliwice ZTM określił jako "zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej". W czwartek Zarząd na swoim facebookowym profilu informował również o "zakłóceniach" tego dnia w funkcjonowaniu komunikacji, obsługiwanej przez również samorządowe PKM Tychy i PKM Świerklaniec, a także prywatnych przewoźników.

Zakłócenia te do czwartkowego popołudnia objęły poszczególne kursy linii: 1 (Tychy Szpital Wojewódzki - Katowice Aleja Korfantego), 4 (Katowice Aleja Korfantego - Tychy Sikorskiego), 5 (Tarnowskie Góry Dworzec - Katowice Plac Wolności), 75 (Tychy Sikorskiego Wiadukt - Mikołów Dworzec), 154 (Ligota Akademiki - Sosnowiec Środula) czy 179 Tarnowskie Góry - Mierzęcice).

Kursy powypadały w czwartek także na liniach 254 (okrężna w Tychach), 515 (Tychy Dworzec - Tychy Centrum Handlowe), 625 (Będzin - Mierzęcice), 696 (Wilkowyje - Tychy Sikorskiego), M3 (Katowice Skargi - Tarnowskie Góry Dworzec), M18 (Tychy Osiedle Z - Gliwice Plac Piastów), M108 (Imielin Wiadukt - Tychy Lodowisko) oraz W (Urbanowice - Wygorzele).

Organizacja transportu publicznego to zadanie własne miast i gmin, w obrębie GZM przekazane przez samorządy członkowskie zrzeszającej je Metropolii. Utrzymywane jest ze składki zmiennej opłacanej co roku przez gminy oraz z biletów. Finansowane bezpośrednio przez GZM linie metropolitalne mają być jedną z pierwszych zmian układu komunikacji publicznej w Metropolii.

W ub. roku Metropolia objęła udziały największych tamtejszych operatorów komunikacji miejskiej: należących do samorządów miast Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej w Gliwicach, Katowicach, Sosnowcu i Tychach. Dzięki temu, podobnie jak w przypadku należącego w całości do Metropolii PKM Świerklaniec, spółki te dostaną zlecenia w formule in-house, z pominięciem przetargów.

Pod kątem m.in. dotychczasowych pozostałych, prywatnych przewoźników, ogłaszane są postępowania, które m.in. mają pozwalać rozszerzać siatkę połączeń i uruchamiać kolejne tzw. linie metropolitalne, czyli nowe linie finansowane bezpośrednio przez GZM, mające uzupełniać ofertę transportową w regionie przed docelowym rozwojem Kolei Metropolitalnej.

ZTM jest jednostką budżetową GZM i jednym z największych organizatorów transportu zbiorowego w Polsce. Na ulice 41 miast i gmin Metropolii oraz 15 kolejnych z nią sąsiadujących wysyła ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na ok. 7000 przystanków. W 2019 r. pokonały ponad 100 mln km, obsługując ok. 250 mln przejazdów.

