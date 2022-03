Śląskie: Cognor zainwestuje blisko pół miliarda zł na terenie byłej WRJ

Do wiosny 2024 r. Grupa Cognor zainwestuje blisko pół miliarda złotych w Siemianowicach Śląskich, gdzie powstanie nowoczesna walcownia prętów i kształtowników gorącowalcowanych. Firma zagospodaruje teren po dawnej Walcowni Rur Jedność (WRJ).

W piątek inwestor sfinalizował notarialnie zakup wartego blisko 61,5 mln zł terenu pod swoją inwestycję.

"Będzie to nie tylko największa od lat inwestycja przemysłowa w Siemianowicach Śląskich, ale także jedno z największych przedsięwzięć przemysłowych realizowanych obecnie w Polsce. Mamy pewność, że będzie to również najnowocześniejsza obecnie walcownia tego typu w Europie" - powiedział w piątek PAP członek zarządu Cognoru Krzysztof Zoła.

Piątkowy zakup ponad 21-hektarowego terenu po dawnej Walcowni Rur Jedność (WRJ) zwieńczył wieloletni proces porządkowania sytuacji prawnej i własnościowej tego obszaru, który prowadziło należące do Skarbu Państwa Towarzystwo Finansowe Silesia (TFS). W końcu ub. roku udało się przygotować do sprzedaży teren, wraz ze znajdującymi się tam halami o powierzchni 66,5 tys. m kw., zaś późniejszy przetarg wyłonił w lutym br. inwestora. W piątek sfinalizowano zakup.

"Udało się znaleźć inwestora, którego zamierzeniem jest utrzymanie przemysłowego charakteru dużej części tego terenu, który nadal będzie służył działalności produkcyjnej na dużą skalę. Jestem przekonana, że będzie to impuls rozwojowy dla miasta i szansa na nowe miejsca pracy" - skomentowała w piątek wiceprezes TFS Monika Domańska.

Jak poinformował PAP Krzysztof Zoła z zarządu Cognoru, w pierwszym etapie walcownia i związane z nią obiekty zajmą blisko połowę całego terenu. Powstaną tam linie produkcyjne o maksymalnych zdolnościach produkcyjnych do 450 tys. ton prętów i kształtowników lekkich rocznie.

Obecnie w zakładzie w Zawierciu Cognor wytwarza rocznie ok. 80 tys. ton takich wyrobów. Po przeniesieniu produkcji do Siemianowic produkcja - głównie na eksport - w pierwszym etapie wzrośnie co najmniej trzykrotnie, do ok. 240 tys. ton. Stal dostarczy walcowni gliwicka huta Cognoru. Zakład w Siemianowicach zatrudni ok. 150-200 osób, w zależności od skali produkcji.

"Rynek dla tego typu wyrobów, wykorzystywanych w przemyśle konstrukcyjnym i budownictwie, jest przede wszystkim w krajach ościennych, gdzie planujemy lokować większość produkcji. Chcielibyśmy zakończyć najważniejszy etap inwestycji do końca przyszłego roku, aby w początkach roku 2024 rozpocząć rozruch linii" - powiedział Krzysztof Zoła.

Wartą ponad 38,2 mln euro umowę na dostawę m.in. linii produkcyjnej Cognor zawarł w ub. roku z włoską firmą Danieli. W myśl tego kontraktu producent dostarczy kompletną linię do wytwarzania prętów gorącowalcowanych, jakie obecnie Cognor wytwarza w Zawierciu. W Siemianowicach Śląskich produkcja ma być prowadzona w większych ilościach, w szerszym asortymencie oraz przy dużo niższych kosztach - m.in. znacznie ograniczone będzie zużycie gazu ziemnego.

W grudniu ub. roku Cognor pozyskał finansowanie na realizację przedsięwzięcia w postaci kredytów o wartości 30,5 mln euro oraz 240 mln zł - z pożyczek sfinansowane będzie ok. 80 proc. projektu, którego łączne koszty wstępnie oszacowano na ok. 450 mln zł, z perspektywą wzrostu - wobec poziomu inflacji oraz rosnących kosztów materiałów i usług budowlanych - do ok. 500 mln zł.

Sfinalizowanie transakcji nabycia terenu w Siemianowicach Śląskich zakończyło trwający blisko dwie dekady proces porządkowania sytuacji prawnej i własnościowej tego obszaru, służącego pierwotnie budowanej z przerwami od lat 70. ub. wieku siemianowickiej WRJ oraz późniejszej Walcowni Rur Silesia.

"Niewątpliwie sprawa majątku WRJ należała do najdłużej trwających i najbardziej skomplikowanych pod względem prawnym, technicznym i własnościowym postępowań tego typu w Polsce. Tym większa jest dziś nasza radość, kiedy teren trafia w ręce inwestora przemysłowego, który ma wobec niego konkretne plany" - powiedziała PAP prezes TFS Jadwiga Dyktus.

Walcownia Rur Jedność, której tereny kupił w piątek Cognor, nigdy nie została uruchomiona. Projekt jej budowy rozpoczęła w 1978 r. działająca wówczas w Siemianowicach, dziś już nieistniejąca, Huta Jedność. Przerwanie finansowania inwestycji w 2001 r. spowodowało wstrzymanie prac. Utrata zewnętrznych źródeł finansowania przyczyniła się do zaniechania gotowej już w ok. 95 proc. budowy, a także do znacznego rozczłonkowania praw do majątku WRJ. Efektem były rozmaite zastawy rejestrowe, zajęcia komornicze i spory sądowe, z którymi w ostatnich latach krok po kroku mierzyło się TF Silesia.

TFS skutecznie wyegzekwowało od WRJ wierzytelności poprzez realizację zastawów rejestrowych ruchomości walcowni i przejęcie nigdy nieoddanego do użytku ciągu technologicznego do produkcji rur bez szwu. Towarzystwo przez dwa lata prowadziło międzynarodową kampanię informacyjną, której efektem była sprzedaż urządzeń walcowni inwestorowi branżowemu z Omanu. Umowę w tej sprawie podpisano w sierpniu ub. roku, po przeprowadzonym przetargu. Teraz właściciela znalazł teren dawnej WRJ.

Spółka Cognor powstała w 1991 r. jako firma zajmująca się na początku głównie handlem wyrobami hutniczymi. Od 1994 r. jest notowana na warszawskiej giełdzie, zaś od roku 2006 stała się częścią złożonej z wielu spółek grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali.

