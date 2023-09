Śląskie: Ćwiczenia strażaków na bloku energetycznym w Jaworznie

Prawie 100 strażaków z Jaworzna, Katowic, Mysłowic, Sosnowca i Chorzowa bierze udział w ćwiczeniach, zorganizowanych w piątek na należącym do Grupy Tauron bloku energetycznym o mocy 910 megawatów w Jaworznie. To najnowocześniejszy blok węglowy w polskim systemie energetycznym, działający z przerwami od blisko 3 lat.

"Tego typu ćwiczenia to najlepszy sposób konfrontacji teorii z rzeczywistością i sprawdzenia prawidłowości obowiązujących procedur" - wyjaśnił komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie st. bryg. Patrycjusz Fudała.

Ćwiczenia, zorganizowane w tym miejscu już po raz drugi, są prowadzone według ścisłe ustalonego scenariusza, zgodnie z którym na terenie bloku dochodzi do niebezpiecznego zdarzenia: w wyniku zatarcia elementów ruchomych zapala się taśmociąg z węglem.

Most nawęglania, którym biegnie taśmociąg, służy do transportu węgla do bloku, dlatego jest to jeden z jego kluczowych elementów. Scenariusz ćwiczeń zakłada, że z powodu awarii nie działają samoczynne urządzenia gaśnicze. Pożar rozprzestrzenia się i uszkadza poszycie dachu. Oberwany element konstrukcyjny rani pracownika, który traci przytomność. Istnieje niebezpieczeństwo dalszego szybkiego rozprzestrzenienia pożaru na pozostałą infrastrukturę elektrowni. W takich warunkach strażacy ćwiczą prowadzenie akcji.

"Pozorowana akcja ratownicza umożliwia również analizę wariantów taktycznych i sprzętowych pod kątem rzeczywistych zdarzeń, a przede wszystkim daje szansę na doskonalenie zasad prowadzenia łączności w trakcie działań z udziałem znacznych sił i środków" - wskazuje komendant jaworznickiej straży pożarnej.

Głównym założeniem szeroko zakrojonych ćwiczeń jest poszerzenie wiedzy o możliwościach taktycznych i technicznych podczas działań gaśniczych w obrębie układu nawęglania bloku. Chodzi również o praktyczną weryfikację faktycznych możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury przeciwpożarowej. W pozorowanej akcji bierze udział 20 zastępów straży pożarnej, zarówno państwowej, jak i ochotniczej.

Jak ocenił wiceprezes Taurona ds. zarządzania majątkiem Bogusław Rybacki, ćwiczenia są okazją do sprawdzenia procedur, instalacji i systemów. Dają też sposobność, by służby ratownicze oraz pracownicy w bezpieczny sposób mogli przećwiczyć sytuacje, które realnie wiązałby się z ogromnym zagrożeniem. "Bezpieczeństwo pracowników, a także bezpieczeństwo naszych bloków energetycznych, a co a tym idzie także krajowego systemu energetycznego, jest dla nas najważniejsze" - zapewnił wiceprezes Grupy Tauron.