Śląskie: Czechowice-Dziedzice chcą zazielenić plac miejski

Władze Czechowic-Dziedzic chcą zazielenić główny miejski plac – Jana Pawła II. Rozpoczęły poszukiwania wykonawcy koncepcji „odbetonowienia” co najmniej połowy jego powierzchni i posadzenia tam wysokiej i niskiej zieleni – podał czechowicki magistrat.

"Koncepcja ma uwzględniać zwiększenie powierzchni terenów zielonych i powierzchni wolnej od betonu. Taki zabieg umożliwi zwiększenie obszaru, na którym wody opadowe i roztopowe będą mogły naturalnie infiltrować w głąb gleby, a otoczenie stanie się bardziej przyjazne dla mieszkańców" - zakomunikował magistrat.

Według czechowickiego samorządu, koncepcja funkcjonalno-przestrzenna będzie punktem wyjścia do dalszych prac projektowych, a w nieodległej przyszłości "odbetonowienia" placu.

Opracowanie ma być gotowe do 27 grudnia. Uwzględniać powinno m.in. koncepcję nasady zieleni wysokiej i niskiej. Na placu nasadzone miałyby zostać głównie rośliny rodzime i nieinwazyjne. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych ma wzrosnąć co najmniej do 50 proc. placu. Koncepcja ma uwzględniać ciągi piesze, wkomponowanie w projekt istniejącego placu zabaw oraz zachowanie miejsc parkingowych. Pozostanie fontanna.

"Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadania środków na ten cel w budżecie gminy. Dlatego koncepcja winna zostać sporządzona w taki sposób, aby możliwe było realizowanie zagospodarowania placu etapami" - zastrzegł magistrat.

Czechowice-Dziedzice to liczące 35 tys. mieszkańców miasto, które od południa graniczy z Bielskiem-Białą.

