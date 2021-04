Śląskie: Czechowicki magistrat utworzył „bank drzew”

Bank, w którym gromadzone będą sadzonki drzew i krzewów, powstał w Czechowicach-Dziedzicach. Otrzymają je później nieodpłatnie mieszkańcy, by posadzić we własnym ogródku.

Służby prasowe czechowickiego magistratu podały, że zarządzenie burmistrza weszło już w życie. Realizacją zajmie się wydział ochrony środowiska i rolnictwa.

"Każdy mieszkaniec gminy, który jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem nieruchomości ogrodzonej, może otrzymać 10 sadzonek drzew. Są to: brzoza pożyteczna, grab pospolity, wiśnia piłkowana, jarząb pospolity, dąb błotny i jodła koreańska. Otrzymać można też 10 sadzonek krzewów. Dostępne są: dereń jadalny, leszczyna pospolita, bez czarny, rokitnik pospolity, kalina koralowa" - podał magistrat.

Urzędnicy zapewnili, że rośliny w "banku drzew" posiadają nie tylko walory dekoracyjne, ale przede wszystkim pełnią w środowisku ważne funkcje. "W fazie kwitnienia i owocowania stanowią pokarm dla wielu gatunków zwierząt. Zaproponowane gatunki nie mają szczególnych wymagań siedliskowych. Są sprawdzone i nie wymagają zbyt wiele. Są też cennym uzupełnieniem zieleni rosnącej na terenie gminy" - podali.

Zdaniem burmistrza Mariana Błachuta ideą przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby drzew. "Nie ma znaczenia, czy nowe drzewa pojawią się na terenie należącym do gminy czy na prywatnej posesji. Najważniejsze, że będzie ich więcej w naszym otoczeniu" - uważa.

Jak podkreślił, samorząd sięga po takie rozwiązanie, gdyż gminne tereny pod nowe nasady są ograniczone i stale się kurczą. "Wycinka drzew jest niestety ceną, jaką przychodzi nam płacić za rozwój i realizację inwestycji, których nie możemy uniknąć, czy to ze względu na oczekiwania mieszkańców czy też wręcz ze względów bezpieczeństwa. Tymczasem osobiście zależy mi na tym, by drzewa maksymalnie wypełniały przestrzeń, w której wszyscy żyjemy" - zaznaczył.

Błachut zwrócił uwagę, że każde drzewo i krzew produkują tlen, oczyszczają powietrze, tłumią hałas, zatrzymują wodę deszczową, obniżają temperaturę powietrza podczas dużych upałów i poprawiają komfort oddychania.

Aby otrzymać sadzonki należy złożyć wniosek, który jest dostępny na stronie internetowej magistratu oraz w biurze podawczym urzędu.

Czechowice-Dziedzice to gmina granicząca z Bielskiem-Białą. Mieszka w niej ok. 45 tys. osób, w tym w samym mieście ok. 35 tys.

