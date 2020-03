Śląskie: Cztery firmy chcą wyremontować dawny dom zdrojowy w Jaworzu

Cztery firmy złożyły oferty w przetargu, który ma wyłonić wykonawcę remontu zabytkowego domu zdrojowego w centrum Jaworza – podał w poniedziałek wójt Radosław Ostałkiewicz. Siedzibę znajdzie tam m.in. izba regionalna i centrum usług społecznościowych.

Wójt Jaworza poinformował, że samorząd skłonny jest przeznaczyć na inwestycje 3,1 mln zł. Oferty, które napłynęły wahają się od 3,16 mln zł do 4,99 mln zł. Z dokumentacji przetargowej wynika, że wyłoniony wykonawca będzie miał czas renowację budynku do końca czerwca 2021 r.

Dawny dom zdrojowy jest w tej chwili niezamieszkały. Jego stan jest bardzo zły. Fundamenty nie spełniają swojej roli i zagrażają statyce budynku, a ściany i sufity są wilgotne i spękane. Samorząd chciałby, aby budynek został gruntownie odrestaurowany, przy zachowaniu walorów historycznych, estetycznych oraz formy architektonicznej.

Po renowacji w piwnicy znalazłaby się m.in. sale - wykładowa i komputerowa, a także pomieszczenia socjalne i techniczne. Na parterze ulokowane będą sale integracyjne, punkt informacji turystycznej i biura, a na pierwszym piętrze izba regionalna, sala dla seniorów i gabinet logopedyczny. Zagospodarowane zostanie też poddasze.

To drugie podejście samorządu Jaworza do wyłonienia firmy, która miałaby odrestaurować budynek. Na poprzednią próbę, latem ub.r., nie wpłynęła ani jedna oferta. Został on unieważniony.

Dwukondygnacyjny budynek stoi w centralnym miejscu Jaworza. Stanowi integralną część zabytkowego układu urbanistycznego tej miejscowości. Został wybudowany ok. 1890 r., czyli w czasach, gdy Jaworze było jeszcze uzdrowiskiem. W 1862 r. właściciel dóbr hr. Maurycy Saint-Genois założył pierwsze uzdrowisko na tzw. wówczas Śląsku Austriackim. Specjalny patent wydał Śląski Urząd Krajowy w Opawie.

W przeszłości z uroków Jaworza-Zdroju korzystali m.in. Wincenty Pol, Maria Konopnicka, Aleksander Kotsis, Jan Karłowicz, Julian Tuwim, Ignacy Daszyński, czy Melchior Wańkowicz. Maria Dąbrowska napisała tu część "Nocy i dni".

W 1906 r. Jaworze zmieniło właściciela. Hrabiowska familia Larischów nie interesowała się uzdrowiskiem. Trzy lata później opawski urząd zawiesił status, choć zabiegi lecznicze, jak hydroterapia, czy kąpiele borowinowe, były prowadzone. W międzywojniu powstawały m.in. sanatoria dla kobiet oraz dzieci. Starania o odzyskanie statusu zniweczyła jednak wojna.