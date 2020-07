Śląskie: Cztery firmy chcą zaadaptować budynek dla domu kultury w Chybiu

Cztery oferty wpłynęły na przetarg, który ma wyłonić wykonawcę remontu budynku będącego częścią dawnej cukrowni i zaadaptować go na dom kultury w Chybiu. Samorząd ma na to 6,24 mln zł. Jedna oferta mieści się w limicie. Prace mają potrwać do jesieni 2021 r.

To trzecie podejście do wyłonienia wykonawcy adaptacji. Dotychczasowe dwie próby kończyły się fiaskiem. W ostatniej z nich oferty były zbyt drogie. Najtańsza wynosiła 7,14 mln zł.

Obecnie do przetargu stanęły cztery firmy. Oferty opiewają na kwoty od 6,23 mln zł do 7,14 mln zł. Najniższa, jako jedyna jest poniżej progu wyznaczonego przez samorząd.

Firma, z którą zostanie podpisana umowa, będzie miała czas na wywiązanie się z niej do 29 października 2021 r.

Obecnie dom kultury mieści się w niewielkich pomieszczeniach miejscowego amfiteatru. W nowej siedzibie powstanie m.in. sala widowiskowa na 120 miejsc z pełnym zapleczem, pracownie warsztatowe i galeria wystawiennicza. Istniejący taras zostanie dostosowany do przeprowadzania na nim zajęć plenerowych. Zamontowane zostaną kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne.

W budynku po dawnej cukrowni nadal będzie działał Amatorski Klub Filmowy "Klaps", który powstał w 1969 r. Założyli go młodzi pracownicy cukrowni: Franciszek Dzida, Józef Orawiec i Kazimierz Pudełko. Krzysztof Kieślowski realizując film "Amator" wzorował się na postaci Dzidy. Obecnie klub zrzesza kilkanaście osób.

Inwestorem przy tworzeniu nowej siedziby ośrodka jest gmina, do której obecnie należy budynek. Samorząd pozyskał na renowację ponad 6 mln zł z funduszy UE.