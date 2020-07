Śląskie: Do Cieszyna dotarł aparat do badań pod kątem koronawirusa

Aparat PCR przeznaczony do badań pod kątem zakażenia patogenem SARS-CoV-2 dotarł do szpitala powiatowego w Cieszynie – poinformowała w niedzielę rzecznik starosty Sylwia Pieczonka. Zostanie zainstalowany w placówce w najbliższym tygodniu.

"System InGenius w cieszyńskim szpitalu jest ogromnie potrzebny, przede wszystkim dlatego, że mimo wprowadzonych ograniczeń, liczba zachorowań nie ulega zmniejszeniu. Nie będę ukrywał, bardzo cieszę się z faktu, że mamy wreszcie własny aparat" - powiedział starosta cieszyński Mieczysław Szczurek.

Sylwia Pieczonka przypomniała, że władze powiatu już w połowie marca br. zamówiły aparaturę i zestawy testów służących do wykonywania badań na obecność koronawirusa. Miały dotrzeć do połowy kwietnia. Chęć pomocy w zakupie sprzętu wyraziły sąsiednie powiaty.

Starosta Szczurek informował wówczas, że dzięki zakupowi nie będzie już istniała potrzeba wysyłania próbek do laboratoriów w innych ośrodkach. "Badania będą wykonywane na miejscu. Dzięki temu bardzo skróci się czas oczekiwania na wynik. Co istotne, koszt przebadania próbki w Cieszynie będzie kilkakrotnie tańszy w porównaniu do badań wykonywanych w laboratoriach spoza powiatu" - mówił.

Firma przesuwała terminy dostawy, tłumacząc to zbyt dużą ilością zamówień. Do finalizacji nie doszło. Powiat był jednak zdeterminowany, by kupić urządzenie.

Szpitalowi z pomocą przyszła jednocześnie firma Diagnostyka, która udostępniła własny sprzęt. "To urządzenie było jednak o znacznie mniejszej wydajności. Nie było to może rozwiązanie idealne, ale dzięki temu w szpitalu ruszył blok operacyjny oraz można było zacząć badać personel medyczny. (…) Nowego, wysokowydajnego urządzenia szukaliśmy już bez zbędnych nerwów i pośpiechu" - powiedział Szczurek.

Sylwia Pieczonka poinformowała, że w najbliższym tygodniu aparat PCR zostanie zainstalowany w szpitalu, a personel medyczny przejdzie szkolenie.

Po wygaśnięciu epidemii koronawirusa sprzęt będzie wykorzystywany do badań genetycznych, m.in. w kierunku gruźlicy, zakażeń atypowych płuc oraz wykrywania mechanizmów oporności superbakterii.