Śląskie: Do Częstochowy dotarł pierwszy tramwaj z opóźnionego zamówienia

Pierwszy tramwaj z obejmującego 10 wozów zamówienia w bydgoskiej Pesie dotarł do Częstochowy – podało w środę tamtejsze Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Umowa zakładała, że całe warte blisko 90 mln zł zamówienie zostanie zrealizowane do jesieni 2019 r.

Wartą 89,9 mln zł brutto (ponad 73 mln zł netto) miasto podpisało z Pesą w styczniu 2018 r. Nowe klimatyzowane pojazdy, o parametrach zbliżonych do jeżdżących po mieście od 2012 r. siedmiu wozów typu Twist tej samej firmy, mają nieco zmodyfikowane nadwozie oraz m.in. internet, ekrany informacyjne i biletomaty.

W środę rzecznik MPK Maciej Hasik przekazał, że mimo trudności związanych z zagrożeniem epidemią koronawirusa, spółka stara się w miarę możliwości koordynować realizowane inwestycje. Wśród nich jest zakup i dostarczenie nowoczesnych składów tramwajowych.

"Pierwszy z dziesięciu nowych tramwajów dotarł z bydgoskiej firmy Pesa do zajezdni przy al. Niepodległości. Transport wielkogabarytowy specjalistycznym sprzętem na dystansie ponad 350 km odbył się bez większych przeszkód. Pojazd po pierwszym przejeździe próbnym w nocy jest przygotowywany do dalszych testów, które będą odbywać się bez pasażerów" - zapowiedział Hasik.

Jak dodał, według producenta tramwaj będzie gotowy do obsługi pasażerów w okolicach maja. W wakacje mają też dotrzeć miasta pozostałe zamówione składy. O przyspieszeniu realizacji kontraktu dla Częstochowy stabilizujący swą sytuację producent informował w lutym br. Zapowiedział wtedy, że pierwszy z tramwajów dla tego miasta wyjedzie tam na testy homologacyjne na początku marca.

Zakup nowych tramwajów dla Częstochowy współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Umowę ws. blisko 143,8 mln zł dotacji do projektu oszacowanego na 208,1 mln zł władze województwa i miasta podpisały w październiku 2017 r. Prócz zakupu tramwajów projekt obejmuje remonty ponad 13 km torów.

Częstochowskie MPK dostało unijne wsparcie w konkursie RPO dotyczącym budowy i przebudowy liniowej infrastruktury tramwajowej, a także zakupu taboru tramwajowego, którego budżet wyniósł 157,7 mln zł.

W trwającym od maja 2017 r. przetargu na zakup 10 tramwajów (z prawem opcji zakupu do pięciu kolejnych) Pesa złożyła jedyną ofertę. Częstochowska spółka poinformowała o jej wyborze pod koniec sierpnia 2017 r. Drugi przetarg, ogłoszony w lipcu 2017 r., objął całość przewidzianych w projekcie prac infrastrukturalnych - w systemie "projektuj i buduj". W maju 2018 r. podpisano umowę za 114,5 mln zł brutto z konsorcjum NDI-Balzola.

Będące w toku roboty obejmują m.in. większą część częstochowskich torowisk istniejących przed ukończeniem nowej linii w kierunku dzielnic Błeszno, Wrzosowiak i Raków w 2012 r. Łącznie powstało wówczas ok. 4,5 km dwutorowej linii, czyli 9 km tzw. toru pojedynczego. Obecnie cały częstochowski system tramwajowy to 14,7 km, czyli ponad 29 km toru pojedynczego.

W dofinansowanym projekcie MPK remontuje ok. 13,5 km toru pojedynczego wraz z siecią trakcyjną, budową dwóch nowych tzw. podstacji trakcyjnych i przebudową jednej istniejącej (wraz z częścią infrastruktury zasilającej), a także przebudową dwóch pętli tramwajowych.

Prace obejmują odcinki od pętli w dzielnicy Północ do pętli przy dworcu w Rakowie z wyłączeniem wyremontowanego odcinka w al. Niepodległości. Na śródmiejskim odcinku tej głównej linii miasta ma zostać urządzone tzw. zielone torowisko.

W woj. śląskim, poza Częstochową, funkcjonuje jeszcze jedna sieć tramwajowa, obejmująca 12 miast konurbacji katowickiej. Obsługująca ją spółka Tramwaje Śląskie prowadzi składający się z trzech etapów projekt, szacowany na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych netto (ok. 1,088 mld zł brutto; przy ok. 562 mln zł dofinansowania z programu Infrastruktura Środowisko).