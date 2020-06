Do Kolei Śląskich dotarł ostatni pociąg z zamówienia w Pesie

Do katowickiej bazy Kolei Śląskich dotarł już ostatni pociąg Elf II z zamówienia tego przewoźnika w bydgoskiej Pesie. Ogółem samorządowy przewoźnik woj. śląskiego zamówił 21 składów tego typu w różnych wariantach.

Wszystkie nowe pociągi pochodzą z rodziny Elf II Pesy, różniąc się m.in. długością.

Koleje Śląskie zamówiły je w 2016 r., w 2017 r. rozszerzając zamówienie przy wykorzystaniu tzw. prawa opcji, a następnie kupując jeszcze kolejne składy - w tzw. zamówieniu uzupełniającym.

Jak poinformował w czwartek rzecznik Kolei Śląskich Tomasz Musioł, do bazy KŚ dotarł drugi i ostatni trzyczłonowy skład zamówiony w tzw. zamówieniu uzupełniającym do kontraktu z 2016 r. "Pociąg ten został do nas przywieziony, ale nie został jeszcze m.in. formalnie odebrany" - zastrzegł Musioł.

Wszystkie nowe pociągi mimo różnych oznaczeń pochodzą z rodziny Elf II Pesy, różniąc się m.in. długością. Koleje Śląskie i ich właściciel, samorząd woj. śląskiego, zamówiły je wspólnie w 2016 r., w 2017 r. rozszerzając zamówienie przy wykorzystaniu tzw. prawa opcji, a następnie kupując jeszcze kolejne składy - w tzw. zamówieniu uzupełniającym.

Nowe pojazdy, z których pierwszy pojawił się na torach we wrześniu 2017 r., powinny rozwiązać większość wcześniejszych problemów taborowych przewoźnika. Pociągi te pozwoliły m.in. na stopniowe wyeliminowanie najstarszego wykorzystywanego przez KŚ taboru - dzierżawione od Przewozów Regionalnych jednostki EN57.

Prócz obecnego zamówienia ponad 20 pociągów użytkowanych przez KŚ to współczesne konstrukcje typu Flirt, Elf i Impuls; 13 następnych to odnowione składy bazujące na historycznych EN57.

Pierwotna umowa z Pesą z października 2016 r. objęła zakup jednej jednostki 2-członowej, dwóch 3-członowych oraz dziesięciu 4-członowych. Poszczególne składy zamówiły samorząd województwa oraz KŚ. Wynikająca z przetargu łączna cena za 13 składów wynosiła 205,89 mln zł brutto.

W umowie zawarto tzw. prawo opcji, przewidujące dostarczenie - bez osobnego przetargu, po potwierdzeniu ze strony zamawiających - kolejnych sześciu pociągów: trzech 2-członowych, jednego 3-członowego i dwóch 4-członowych.

Przewoźnik zamówił w ten sposób trzy kolejne pociągi 2-członowe (według wcześniejszych informacji koszt jednego to 9,5 mln zł netto wraz z wykonaniem pierwszego przeglądu tzw. 3. poziomu utrzymania) i jeden pociąg 3-członowy (koszt 10,95 mln zł netto wraz z podobnym przeglądem). Samorząd województwa zamówił natomiast dwa kolejne pociągi 4-członowe (według wcześniejszych informacji każdy z nich za 16,7 mln zł brutto).

Ogółem woj. śląskie kupiło w ten sposób 12 pojazdów, a jego przewoźnik - 7. Samorząd regionu przeznaczył na tak poszerzony zakup 200,6 mln zł brutto (projekt został zgłoszony do środków unijnych, z dofinansowaniem na poziomie 138,6 mln zł), a KŚ - 87,1 mln zł. Spółka wykorzystała na ten cel środki własne oraz jedną z transz emitowanych obligacji.

Ponadto w umowie z Pesą zawarto możliwość dostarczenia kolejnych dwóch pociągów trzyczłonowych, w ramach tzw. zamówienia uzupełniającego. Obecnie, po mocno opóźnionej realizacji całości zamówienia, KŚ oraz urząd marszałkowski zamierzają rozpocząć procedurę zmierzającą do osiągnięcia satysfakcjonującej rekompensaty.

Wspólny zakup pociągów stał się ze strony KŚ możliwy dzięki ustaleniom z samorządem województwa, na podstawie których m.in. spółka podpisała w marcu 2016 r. umowę z konsorcjum banków na emisję obligacji do kwoty 279,5 mln zł. Część tych środków przeznaczono na wykup sześciu dzierżawionych od Pesy pociągów 27WEb (sześcioczłonowe Elfy). Inna część pokryła około połowy wartości pojazdów zamawianych w finalizowanym obecnie przetargu.

Obsługę kolejowych przewozów pasażerskich w woj. śląskim KŚ przejęły w grudniu 2012 r. W 2019 r. operator przewiózł ponad 20 mln osób, przejeżdżając ponad 7,4 mln km. Na ten rok założono pierwotnie wykonanie pracy przewozowej na poziomie 8,2 mln km. Tabor KŚ to ponad 60 pojazdów, roczny budżet spółki przekracza 200 mln zł.