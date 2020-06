Śląskie: Do końca 2021 r. zostanie przebudowana droga wojewódzka 929

Droga wojewódzka nr 929 w woj. śląskim zostanie przebudowana do końca przyszłego roku – zapowiedział w piątek zarząd województwa. We wtorek planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą kontraktu o wartości 56, 5 mln zł.

Obecny stan tej 10-kilometrowej trasy, łączącej Rybnik ze Świerklanami, jest bardzo zły. Na długości prawie 3 km stan nawierzchni ze względu na deformacje jest oceniany jako krytyczny. W wielu miejscach odwodnienie drogi nie działa sprawnie, co skutkuje zalewaniem drogi, powstawaniem przełomów i zapadania się jezdni. Brakuje sygnalizacji świetlnej, zatok autobusowych, odpowiedniego oświetlenia drogi i segregacji ruchu drogowego, czyli poboczy i przejść dla pieszych. Chodniki są tylko w niektórych miejscach i w złym stanie technicznym.

Tymczasem na tej drodze notuje się natężenie ruchu rzędu 5,8 tys. pojazdów/dobę, czyli wyższe niż w całej sieci śląskich dróg wojewódzkich, które wynosi 4,9 tys. pojazdów na dobę.

Przebudowa drogi 929 potrwa do końca przyszłego roku. Cała jej konstrukcja na odcinku od granicy miasta Rybnika do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 932 w Świerklanach będzie rozebrana i wybudowana od nowa. Nowa jezdnia będzie miała ujednoliconą szerokość, która wyniesie 7 m, i zostanie przystosowana do nacisku osi wynoszącego 11,5 t.

Prócz rozbiórki dotychczasowej konstrukcji drogi i budowy nowej, wykonawca wybuduje także chodniki, zjazdy do posesji, zatoki autobusowe i nowy system odwodnienia drogi - w tym osadniki i zbiornik retencyjno-filtracyjny oraz przepusty. Przebudowanych będzie 18 skrzyżowań i instalacje infrastruktury technicznej, takie jak linie energetyczne, wodociągi, gazociągi i kanalizacja sanitarna.

Po przebudowie droga między Rybnikiem a Świerklanami będzie spełniała najwyższe parametry techniczne. Jej zakładana trwałość to 50 lat. Według założeń poprawi się bezpieczeństwo uczestników ruchu i jakość życia mieszkańców gminy Świerklany, a także dostęp do terenów inwestycyjnych i infrastruktury społecznej i gospodarczej, spadną z kolei koszty bieżącego utrzymania drogi z uwagi na zastosowanie najnowszego asfaltu.