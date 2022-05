Śląskie: Do końca 2027 r. powstanie obwodnica Koziegłów

Kosztem około 200 mln zł, do końca 2027 roku powstanie ponad 7-kilometrowa obwodnica miasteczka Koziegłowy w woj. śląskim. Inwestycję w połowie sfinansuje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. W sobotę podpisano umowę.

Koziegłowy to gmina miejsko-wiejska w powiecie myszkowskim, na krawędzi Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Planowana obwodnica - jako docelowy ślad drogi wojewódzkiej nr 789 - ma być jednym z podstawowych korytarzy dojazdowych do tzw. gierkówki (drogi krajowej nr 91) oraz niedalekiej autostrady A1.

"Koziegłowy od dobrych kilkudziesięciu lat oczekiwały na poprawę efektywności komunikacyjnej miasta i gminy" - powiedział burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka, oceniając sobotnie podpisanie umowy w sprawie finansowania obwodnicy jako "epokowe wydarzenie" dla gminy i kilku tysięcy mieszkańców, mieszkających przy drodze nr 789. Samorządowiec dziękował przedstawicielom rządu i samorządu woj. śląskiego za to, że inwestycja może dojść do skutku.

Umowę w sprawie rządowego dofinansowania tego przedsięwzięcia podpisali w sobotę w Koziegłowach minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg przekaże 100 mln zł, zaś pozostała część ma pochodzić z budżetu województwa.

"Po raz kolejny dotrzymujemy słowa, jesteśmy wiarygodni. Inni mówią, my robimy" - powiedział minister infrastruktury, nawiązując do spotkania z udziałem polityków PiS sprzed kilku lat, kiedy padły deklaracje dotyczące podjęcia starań o budowę obwodnicy Koziegłów.

Adamczyk podkreślił, że stworzone przez rząd narzędzie w postaci Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozwala na wspólne przedsięwzięcia drogowe rządu i regionalnych samorządów. Minister pochwalił samorządy województw - m.in. śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego - które już podjęły taką współpracę oraz zachęcał do współpracy kolejne regiony.

"Rząd prowadzi dialog z samorządami; prowadzi współpracę ze wszystkimi tymi, którzy tej współpracy oczekują i potrafią ją podjąć. Dowodem na to jest ponad 14 tys. km dróg gminnych i powiatowych, których przebudowa, modernizacja czy budowa została wsparta środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Od trzech lat ponad 3,5 mld zł każdego roku wspiera inwestycje samorządowe" - wyliczał szef resortu infrastruktury, oceniając, iż bez wsparcia z rządowego Funduszu budowa wielu obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich nie byłaby możliwa.

"Te obwodnice zapewne czekałyby na realizację kolejne lata, a być może kolejne pokolenia, ponieważ samorządy województw same nie udźwignęłyby tych projektów. Ale to nie tylko ponad 50 projektów obwodnic miejscowości małych miast w ciągu dróg wojewódzkich. Pamiętajmy, że rząd PiS realizuje program budowy stu obwodnic - nie łączymy tych dwóch programów, one się uzupełniają" - wyjaśnił Adamczyk, zapewniając, iż priorytetem jest bezpieczeństwo na wszystkich drogach, niezależnie kto nimi zarządza.

"Użytkownicy tych dróg nie rozróżniają - i nie muszą tego czynić - kto zarządza drogami, kto odpowiada za bezpieczeństwo na drodze, która przebiega wokół domu, którą mieszkańcy udają się do pracy czy szkoły (...). Użytkowników dróg interesuje to, żeby te drogi były bezpieczne, a zarządzający tymi drogami powinni umieć się porozumieć" - tłumaczył minister. Przypomniał, iż w woj. śląskim wsparcie z rządowego Funduszu otrzymało sześć obwodnic.

Marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski podkreślił konieczność dobrej i skutecznej współpracy rządu i samorządu. "Drogi to jest DNA regionu, DNA rozwoju gospodarczego, ale też bezpieczeństwo (...). Dziś są możliwości i środki na to, by taka gmina jak Koziegłowy mogła zyskać na bezpieczeństwie, na jakości, na rozwiązaniach technicznych" - mówił marszałek.

Sobotnie podpisanie mowy i gwarancja finansowania inwestycji pozwala na rozpoczęcie prac projektowych, kosztem ok. 2 mln zł. Przygotowanie pełnej dokumentacji przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód oraz decyzji administracyjnych i środowiskowych, potrwa do 2024 roku. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2025-2027.

7,3-kilometrowa obwodnica będzie rozpoczynać się na rondzie w pobliskich Woźnikach, które mają już swoją obwodnicę, a zakończy w rejonie miejscowości Koziegłówki. Powstanie droga o przekroju jednojezdniowym, z pasami ruchu o szerokości 3,5 m, z poboczami szerokości co najmniej 1,25 m. Zaprojektowano sześć skrzyżowań oraz węzeł drogowy na drodze krajowej nr 91, czyli "gierkówce". Powstaną też trzy wiadukty nad istniejącymi drogami i rzeczkami.

Budowa obwodnicy ma odciążyć miasteczko od wzmożonego ruchu tranzytowego na drodze wojewódzkiej nr 789, która dziś przebiega wśród domów mieszkalnych i obiektów usługowych. Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej umożliwi kierowcom szybszy i bardziej komfortowy przejazd, a mieszkańców Koziegłów uwolni od nadmiernego hałasu i spalin oraz poprawi bezpieczeństwo na lokalnych drogach. Na nowej obwodnicy skorzysta też wieś Gniazdów, przecięta obecnie drogą nr 789 na pół.

Położone w powiecie myszkowskim Koziegłowy są drugą co do wielkości gminą w dawnym woj. częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiadują z gminami Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z Myszkowem. Gmina zajmuje pas łagodnych równin poprzecinanych dolinami płynących rzek i strumieni. Obszar gminy wynosi 161 km kw., z czego 17 proc. to lasy.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w woj. śląskim, w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic, powstanie pięć inwestycji. Obwodnica Blachowni i Herb (w ciągu drogi krajowej nr 46) oraz obwodnica Nakła Śląskiego i Świerklańca (w ciągu drogi krajowej nr 78) powstaną w systemie "Projektuj i buduj". Pozostałe trzy przedsięwzięcia - obwodnice Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów (również w ciągu DK78) - w systemie tradycyjnym. Przyniesie to łącznie prawie 50 km nowych dróg krajowych.

Ponadto, do najważniejszych przygotowywanych obecnie inwestycji w woj. śląskim należą m.in. około 65-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S11 - od granicy z woj. opolskim do węzła Piekary Śląskie na skrzyżowaniu z autostradą A1, oraz odcinek obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl