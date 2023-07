Śląskie: Do końca roku utrudnienia na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej

Co najmniej do końca roku potrwają utrudnienia na odcinku autostrady A4 przebiegającym przez Rudę Śląską. Rozpoczynające się tam od wtorku remonty wyposażenia wiaduktów będą wiązały się ze zwężeniami i kierowaniem całego ruchu na pojedyncze jezdnie – wynika z informacji GDDKiA.

Jak podał katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prace będą obejmowały remonty i wyciszenie urządzeń dylatacyjnych na obu jezdniach autostrad A4 w rudzkiej dzielnicy Kochłowice, w rejonie ul. Piłsudskiego. Na mostach ułożona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa. Wartość inwestycji to ponad 6,1 mln zł.

Dyrekcja przekazała, że pierwsza część remontu odbędzie się na jezdni w kierunku Wrocławia. Prace rozpoczęły się tam 11 lipca od wprowadzenia zmiany organizacji ruchu: przeniesienia ruchu na jezdnię w kierunku Katowic, gdzie wydzielono po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Na wtorek zapowiedziano rozpoczęcie robót związanych z wymianą dylatacji.

Odcinek ze zwężeniami liczy ok. 2,5 km. Ze względu na ograniczoną szerokość jezdni lewe pasy są zwężone do szerokości 2,3 m. Obniżono też dopuszczalną prędkość: do 80 km/h na odcinku w rejonie robót i do 60 km/h w miejscach zmiany toru jazdy. Wprowadzono zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe i autobusy.

W kolejnym etapie wymieniane będą dylatacje na jezdni w kierunku Krakowa. Choć umowny termin zakończenia robót przypada w czerwcu 2024 r., wykonawca zadeklarował wykonanie całości prac w tym roku. GDDKiA zastrzega, że zależy to od wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych i braku konieczności nieprzewidzianych robót.

Odcinek autostrady A4 od Gliwic do Katowic stał się dostępny dla kierowców w 2005 r. Autostrada ma tam po trzy pasy ruchu w każdą stronę. Na wysokości rudzkiej dzielnicy Katowice przebiega we wgłębieniu terenu nasypem - z dwoma parami wiaduktów nad lokalnymi drogami. Dylatacje tych obiektów będą teraz remontowane.

