Śląskie: Do Małego ZUS plus zgłosiło się prawie 13 tys. firm z regionu

Prawie 13 tys. firm zgłosiło się w terminie w województwie śląskim do Małego ZUS-u plus – poinformowała we wtorek regionalna rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Beata Kopczyńska.

Jak przekazała, przedsiębiorcy w woj. śląskim czekali z tym praktycznie do końca upływającego w poniedziałek terminu.

Nowe udogodnienie zakłada niższe, proporcjonalne do dochodów składki na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców. Według resortu rozwoju prawo do rozwiązania ma ok. 320 tys. przedsiębiorców. Aby skorzystać z niego, zyskując do kilkuset złotych miesięcznie, należało zgłosić się do 2 marca br.

Jak zaznaczyła w przesłanej we wtorek informacji Kopczyńska, w sumie od 1 lutego do 2 marca do Małego ZUS-u plus w woj. śląskim zgłosiło się 12 tys. 886 przedsiębiorców.

"Biznesmeni w województwie śląskim decyzję o skorzystaniu z ulgi zostawili sobie na ostatni moment. Od 1 lutego do 23 lutego (...) zgłosiło się 6769 firm, a w ostatnim tygodniu lutego i 2 marca tych zgłoszeń było praktycznie tyle samo co przez trzy wcześniejsze tygodnie, czyli ponad 6 tys." - wskazała Kopczyńska.

Zaznaczyła, że najwięcej przedsiębiorców chcących skorzystać z ulgi zarejestrowało się w rybnickim oddziale ZUS (2735), a najmniej w zabrzańskiej placówce (1659).

W poniedziałek, jeszcze przed upływem terminu zgłaszania się do nowej ulgi, Ministerstwo Rozwoju sygnalizowało, że "Mały ZUS Plus obejmuje już ponad 268 tys. przedsiębiorców".

Mały ZUS plus to element tzw. pasa startowego dla firm: przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności można korzystać z ulgi na start, która oznacza brak konieczności podlegania pod ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca opłaca jedynie składkę zdrowotną. Następnie przez 24 miesiące przedsiębiorca opłaca preferencyjne składki na ZUS. Kolejnym elementem jest właśnie Mały ZUS plus.

W 2019 r. weszła w życie tzw. ustawa ubezpieczeniowa (Mały ZUS). Skierowana była głównie do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których roczny dochód nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2018 r. Od 1 lutego br. rozszerzono grupę przedsiębiorców, którzy mogą płacić niższe składki.

W ramach Małego ZUS-u plus podniesiono próg przychodu uprawniający do skorzystania z ulgi - z dotychczasowych 63 tys. zł do 120 tys. zł. Przedsiębiorcy, którzy nie przekroczą tego progu, będą mogli obliczać składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie do wysokości średniomiesięcznego dochodu za rok ubiegły.

Mały ZUS pozwala na obniżenie podstawy wymiaru składek tylko w przypadku ubezpieczeń społecznych (tj. emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego). Składkę na ubezpieczenie zdrowotne trzeba płacić w pełnej wysokości. Na Małym ZUS-ie plus można być do 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.