Śląskie: Dom kultury w Chybiu w nowej siedzibie dopiero w przyszłym roku

Chybie chce sfinalizować przed końcem przyszłego roku adaptację budynku po nieistniejącej cukrowni na nową siedzibę domu kultury. PAP dowiedziała się w poniedziałek w urzędzie gminy, że na dokończenie prac samorząd otrzymał rządową dotację w wysokości 4,9 mln zł.

Adaptacja budynku ruszyła jesienią 2020 r. Wykonawca w Warszawy miał otrzymać za pracę 6,2 mln zł. Samorząd pozyskał na renowację budynku ponad 6 mln zł z funduszy UE. Wszystko miało się zakończyć jesienią ubiegłego roku. Plany pokrzyżowała jednak pandemia COVID-19 i wzrost cen. "Wykonawca zszedł z budowy. Obie strony od umowy odstąpiły. Przypuszczamy, że skończy się to sporem sądowym" - powiedział w poniedziałek w rozmowie z PAP sekretarz gminy Andrzej Bura

Urzędnik podkreślił, że władze Chybia pozyskały rządowe fundusze na dokończenie tak istotnej dla życia kulturalnego inwestycji. "Otrzymaliśmy dofinansowanie, by móc dokończyć prace" - powiedział. Chodzi o 4,9 mln zł z drugiej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

"Żeby móc dokończyć dzieło, niezbędna jest inwentaryzacja stanu aktualnego. Część prac została bowiem wykonana. Nowy wykonawca, którego wyłonimy w przetargu, musi wiedzieć, co zostało zrobione. Jednocześnie nadzór budowlany nakazał wykonanie pewnych prac naprawczych, to powstaje też dotycząca ich dokumentacja projektowa. Mamy nadzieję, że będzie gotowa najpóźniej we wrześniu" - powiedział sekretarz gminy Chybie.

Andrzej Bura poinformował, że w ostatnim kwartale 2022 r. ogłoszony ma zostać przetarg na dokończenie adaptacji budynku. "Mamy nadzieję, że prace zakończą się jeszcze przed końcem przyszłego roku" - powiedział.

W nowej siedzibie powstanie m.in. sala widowiskowa na 120 miejsc z pełnym zapleczem, pracownie warsztatowe i galeria wystawiennicza. Istniejący taras zostanie dostosowany do przeprowadzania na nim zajęć plenerowych. Zamontowane zostaną kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne.

W budynku po dawnej cukrowni nadal będzie działał Amatorski Klub Filmowy "Klaps", który powstał w 1969 r. Założyli go młodzi pracownicy cukrowni Franciszek Dzida, Józef Orawiec i Kazimierz Pudełko. To jedyny działający na wsi klub filmowy. Główny bohater "Amatora" Krzysztofa Kieślowskiego był nawiązaniem do postaci Dzidy. Obecnie klub zrzesza kilkanaście osób.

Obecnie dom kultury mieści się w ciasnych pomieszczeniach miejscowego amfiteatru.

