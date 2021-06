Śląskie: Dotacja samorządu województwa na dostosowanie kampusu UE dla potrzeb niepełnosprawnych

2 mln zł dotacji celowej przekazały władze województwa śląskiego na inwestycję związaną z dostosowaniem kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego UE w Katowicach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W czwartek umowę w tej sprawie podpisał marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski i rektor UE prof. Celina M. Olszak. Całkowity koszt inwestycji to 3 mln zł, 1 mln zł wyłoży z własnych środków uczelnia.

"Za ta umową kryje się szczytny, humanitarny cel, jakim jest pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami. Rocznie w naszej uczelni przebywa ok. 140 studentów i doktorantów z różnymi niepełnosprawnościami. Ta inwestycja jest nam niezwykle potrzebna" - powiedziała prof. Celina Olszak.

Marszałek Jakub Chełstowski zaznaczył, że 2021 r. to trudny rok budżetowy, ale wsparcie uczelni to jeden z priorytetów władz województwa. "Dostrzegamy potrzeby osób z niepełnosprawnościami, to ważne, by czuły się wśród nas dobrze. Kto wie, co kiedyś osiągną, jakie stworzą projekty. Musimy eliminować bariery z naszego życia" - podkreślił marszałek Chełstowski.

Na przebudowę części komunikacyjnej budynków A, B i C Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach złożą się m.in.: montaż dwóch wind zewnętrznych z wykonaniem nowych podejść i wykonanie pochylni dojazdowej do głównego budynku A z nowymi podejściami. Między budynkami B i C powstanie strefa rekreacyjna z ławkami oraz 3 miejsca parkingowe. Projekt obejmuje też uporządkowanie infrastruktury podziemnej.

Prace mają się rozpocząć w najbliższym czasie, a zakończyć - z końcem tego roku. Władze uczelni mają nadzieję, że w nowym roku akademickim studenci wrócą już do kampusu i będą mogli korzystać z nowych rozwiązań.

To kolejna inwestycja ułatwiająca korzystanie z kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach osobom z niepełnosprawnościami. W miejscach bezpośredniej obsługi działają pętle indukcyjne, są też krzesła schodowe do ewakuacji przeciwpożarowej osób poruszających się na wózku, tyflograficzne plany ewakuacyjne, a tabliczki przydrzwiowe są wykonane z antyrefleksyjnego pleksi. Zmodernizowano tez basen, wydzielając sanitariaty dla osób z niepełnosprawnościami i montując podnośnik basenowy. Każde z 25 laboratoriów komputerowych jest wyposażone w stanowisko dla osób ze szczególnymi potrzebami, 8 specjalnych stanowisk czeka też w czytelni multimedialnej.

