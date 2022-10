Śląskie: Druga linia kolejki linowej Elka w Parku Śląskim ma powstać za rok

Budowę drugiego odcinka kolejki linowej Elka w Parku Śląskim zamówiła w czwartek za 85 mln zł spółka samorządu woj. śląskiego, która zarządza parkiem. Trasa od Wesołego Miasteczka do Planetarium Śląskiego, licząca 1840 metrów, ma być gotowa za rok.

Podczas podpisania umowy marszałek regionu Jakub Chełstowski akcentował, że to jedna z kluczowych inwestycji w Parku Śląskim, która zostanie zrealizowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego.

"Przywracamy historię w Parku Śląskim. Bardzo ważna inwestycja, którą zapowiadaliśmy w tej kadencji. Bardzo dziękuję radnym sejmikowym, że zaakceptowali wnioski zarządu na sesje budżetowe, dzięki temu mogliśmy zwiększyć środki na dokapitalizowanie spółki, aby spółka mogła ogłosić przetarg, mogła go rozstrzygnąć" - mówił Chełstowski.

"Jak ważna jest Elka w regionie, nikogo nie trzeba przekonywać. Ale przede wszystkim Park Śląski zyska niesamowicie na atrakcyjności. Pierwsza nitka Elki jest szalenie oblegana co roku. Powstanie druga nitka w przeciągu ok. 12 miesięcy; mam nadzieję, że do końca roku będzie uruchomiona" - zasygnalizował marszałek.

Dodał, że po ukończeniu drugiej linii z Wesołego Miasteczka do Planetarium Śląskiego władze regionu chcą zacząć prace nad trzecią linią, która z trasą między Planetarium Śląskim i Stadionem Śląskim zamknęłaby trójkąt Elki w Parku Śląskim. "Będziemy czynili starania, żeby te środki w budżecie województwa zabezpieczyć, żeby Elka wróciła do swojej dawnej świetności" - wskazał Chełstowski.

Wiosną br. Park Śląski otrzymał dokumentację projektową nowego odcinka kolejki. Pracownia Archex z Bielska-Białej dostarczyła prawie 60 segregatorów z materiałem opisowym i graficznym, razem z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Następnie ogłoszono przetarg na realizację inwestycji, w którym wyłoniono konsorcjum bielskiej spółki Intravi i branżowego potentata Doppelmayr.

Zgodnie z projektem odcinek od Wesołego Miasteczka do Planetarium Śląskiego będzie miał 1840 metrów długości. Trasa powiedzie nad Śląskim Ogrodem Zoologicznym, więc podróżni będą mogli zobaczyć mieszkające tam zwierzęta, przejeżdżając ponad nimi. W najniższym punkcie będzie to 8 metrów, w najwyższym - prawie 20.

Nową trasę ma obsługiwać co najmniej 30 wyciągów krzesełkowych i 15 gondoli. W godzinę kolejka będzie mogła przewieźć do 900 osób.

Władze Parku Śląskiego akcentują, że kolejka linowa Elka jest jego wizytówką, nigdzie indziej w kraju nie ma takiej atrakcji. Tylko w ubiegłym roku przewiozła ona 200 tys. osób.

Kolejka Linowa Elka ma 55 lat. W swojej pierwotnej formie miała trzy odcinki, tworzące w Parku Śląskim trójkąt. Przejazd na podwójnych krzesełkach całą trasą o długości 6 km zajmował około godziny. Kolejka w tej formie działała do sezonu 2005. W kwietniu 2006 r. nie uruchomiono Elki ze względu na zły stan techniczny. Przerwa w jej działaniu trwała od 2006 r. do 2013 r.

Starą kolejkę zdemontowano i zbudowano od podstaw jeden odcinek - od Stadionu Śląskiego do Wesołego Miasteczka. Jego długość to 2185 metrów w linii prostej. Kursują 8-osobowe gondole oraz 4-osobowe kanapy. Wycieczka w obie strony trwa średnio 40 minut. Jednocześnie kolejką może podróżować 240 pasażerów. Najwyższy słup obecnej Elki wznosi się na wysokość 21,5 metra.

Park Śląski, znajdujący się na pograniczu Siemianowic Śląskich, Chorzowa i Katowic, jest największym miejskim parkiem w Polsce i jednym z największych w Europie. Jego powierzchnia wynosi ok. 600 ha. W granicach parku znajdują się m.in. wesołe miasteczko Legendia, Śląski Ogród Zoologiczny, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, Planetarium Śląskie (obecnie modernizowane) i Stadion Śląski.

Podpisując cztery lata temu umowę na dofinansowanie modernizacji Parku Śląskiego kwotą 226 mln zł z funduszy unijnych, władze regionu sygnalizowały, że wśród założonych prac jest m.in. odnowienie 40 km alejek, wymiana zużytych sieci, odbudowa parkowej kolei szynowej, rewitalizacja rosarium i otoczenia hali Kapelusz oraz inwentaryzacja, rewitalizacja i pielęgnacja roślin.

W 2019 r. zarząd Parku Śląskiego deklarował realizację projektu modernizacji o łącznej wartości niemal 360 mln zł, zgodnie harmonogramem rozpisanym do 2027 r. Dotyczy to rewitalizacji parku, jak i ukończonej już modernizacji i rozbudowy Planetarium - w osobnym unijnym projekcie. Władze regionu starają się też o kolejne środki europejskie dla parku w nowej perspektywie finansowej.

Polacy chcą kredytów ze stałą stopą procentową. Zobacz rozmowę z Jerzym Kwiecińskim, wiceprezesem Banku Pekao SA

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl