Śląskie: Drugi nabór do wsparcia WFOŚiGW dla fotowoltaiki w firmach

Drugi nabór do wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zainteresowanych zabudową mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kilowatów, rozpoczął Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łącznie na ten cel Fundusz przeznaczy 10 mln zł.

Jak poinformowało w poniedziałek biuro prasowe katowickiego WFOŚiGW, nabór potrwa do końca czerwca lub do wyczerpania alokacji środków.

"Ubiegłoroczna edycja pilotażowego programu potwierdziła, że zainteresowanie zabudową instalacji fotowoltaicznej produkującej prąd na własne potrzeby jest wśród małych firm duże. Stąd podjęliśmy decyzję o jego kontynuacji" - powiedział cytowany prezes katowickiego WFOŚiGW Tomasz Bednarek.

Beneficjentami środków mogą być firmy z sektora MŚP. Wsparcie może obejmować 100 proc. kosztów kwalifikowanych zadania, w tym: 90 proc. w formie nieumarzalnej pożyczki oprocentowanej na poziomie 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 proc. w stosunku rocznym, a także do 10 proc. w formie dotacji.

Warunkiem udzielenia przez Fundusz dofinansowania w formie dotacji jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki.

Nabór będzie odbywał się w trzech rundach: od 29 marca do 30 kwietnia, od 1 do 31 maja i od 1 do 30 czerwca br. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania alokacji w danej rundzie, kolejna runda naboru już nie odbędzie się.

W pierwszej edycji programu, w ub. roku, firmy sektora MŚP z woj. śląskiego złożyły 26 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 3,5 mln zł. Również wówczas budżet programu wynosił 10 mln zł: 1 mln zł w formie dotacji i 9 mln zł w formie pożyczki.

