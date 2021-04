Śląskie: Dwa autobusy elektryczne będą woziły pasażerów w Cieszynie

Dwa autobusy elektryczne już w przyszłym roku będą woziły pasażerów komunikacji miejskiej w Cieszynie. We wtorek burmistrz miasta Gabriela Staszkiewicz podpisała umowę z Solaris Bus&Coach, który je dostarczy i wybuduje stację ładowania – podał cieszyński magistrat.

"Z testów autobusów elektrycznych w Cieszynie wynikało, że idealnie się sprawdzą. Topografia terenu - dużo podjazdów i zjazdów, pozwoli na odzyskanie energii z siły hamowania, co bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych" - podał magistrat.

Z dokumentacji przetargowej wynika, że Solaris ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na dostarczenie autobusów. To oznacza, że powinny one trafić do miasta przed końcem lutego przyszłego roku. Miasto podało, że stacja ładowania powstanie w zajezdni.

Autobusy będą identyczne: niskopodłogowe o długości do 10 m. Każdy będzie mógł przewozić 58 pasażerów. Cieszyn przeznaczył na zakup "elektryków" 4,74 mln zł. Na przetarg wpłynęła tylko jedna oferta. Solaris Bus&Coach zaproponowała cenę 4,62 mln zł. Oferta została przyjęta.

Cieszyńska komunikacja miejska dysponuje obecnie 20 autobusami.

Na zakup autobusu o napędzie elektrycznym w okolicy zdecydowały się już m.in. Czechowice-Dziedzice i Oświęcim.

