Śląskie: Dwie oferty dla PKM Świerklaniec na 25 nowych autobusów konwencjonalnych

Dwie oferty na dostawę 25 konwencjonalnych autobusów miejskich 12-metrowych, z oczekiwanym napędem hybrydowym, otrzymało Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej w Świerklańcu (PKM). Spółka chciałaby zrealizować finansowany własnymi środkami zakup do końca tego roku.

Do ogłoszonego w połowie maja br. postępowania należącego do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przewoźnika zgłosiło się do środy dwóch producentów. Spółka zadeklarowała budżet 30,3 mln zł brutto. Solaris zaoferował cenę 32,1 mln zł brutto, a MAN 32,6 mln zł brutto. Jak wynika ze specyfikacji przetargowej, cena ma stanowić 60 proc. kryterium oceny ofert, a ocena techniczna 40 proc.

W ocenie technicznej z kolei m.in. 12 proc. punktacji ma zapewniać pożądany materiał elementów konstrukcyjnych i nadwozia, łącznie 34 proc. określona pojemność, moc i moment silnika spalinowego (między 9,a 11 litrów, powyżej 240 kW i powyżej 1400 Nm), a 12 proc. - rozwiązania napędu hybrydowego, jak rekuperacja czy wspierający silnik elektryczny o mocy co najmniej 10 kW.

To jeden z większych ostatnio zakupów nowych pojazdów konwencjonalnych przez przewoźników z terenu GZM. W ostatnich miesiącach należące do grup lokalnych samorządów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gliwicach, Katowicach czy Sosnowcu zamawiały zwykle po 5-10 takich wozów.

W marcu br. PKM Gliwice zamówiło 15 kupionych za własne środki, 18-metrowych autobusów miejskich o napędzie hybrydowym (podobnie, jak w obecnym postępowaniu świerklanieckiego PKM, przetarg dotyczył wozów dieslowskich; rozwiązania hybrydowe były punktowane dodatkowo).

Sosnowieckie PKM zapowiadało też ostatnio zakup łącznie 16 autobusów hybrydowych plug-in oraz ładowarek. To efekt wyboru do dofinansowania dwóch projektów przewoźnika z listy rezerwowej konkursu w ramach śląskiego RPO, łącznie za 34,9 mln zł, przy dotacjach łącznie 29,6 mln zł.

Do PKM-ów Gliwice, Katowice i Sosnowiec oraz do należącego bezpośrednio do Metropolii PKM Świerklaniec trafi też pod jednej czwartej z puli 32 autobusów elektrycznych, zamawianych w trwającym od końca marca przetargu przez GZM. Organizacja 41 samorządów otrzymała wcześniej do oszacowanej na 120 mln zł inwestycji 80 mln zł unijnych i krajowych dotacji z programu Gepard II.

Należące do samorządów miast PKM-y w Gliwicach, Katowicach, Sosnowcu i Tychach są największymi samorządowymi przedsiębiorstwami komunikacji miejskiej w GZM. Na przełomie 2020 r. i 2021 r. członkowie zgromadzenia GZM zgodzili się, aby udziały w nich objęła również Metropolia. Dzięki temu, podobnie jak PKM Świerklaniec, spółki te będą mogły dostawać zlecenia w formule in-house, z pominięciem przetargów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl