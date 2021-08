Śląskie: Dyrektor ZTM: spore zainteresowanie przetargiem na kursy 300 autobusów przez 8 lat

Zainteresowanie przetargiem Zarządu Transportu Metropolitalnego na obsługę w ciągu ośmiu lat połączeń przez ponad 300 autobusów miejskich na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest spore – oceniła w rozmowie z PAP dyrektor ZTM Małgorzata Gutowska.

Jak zaznaczyła, trwający od końca lipca br. przetarg obejmuje - w perspektywie ośmiu lat realizacji - docelowo blisko jedną trzecią rynku ZTM. Przetarg zakłada nowe w GZM podejście do zarządzania przewozami: przejście z zamawiania obsługi poszczególnych linii na zamówienie puli dostępnych wozokilometrów. Ma to dawać większą elastyczność w zarządzaniu komunikacją miejską, szczególnie przy organizowaniu zastępczej komunikacji czy w sytuacjach awaryjnych.

Zarząd Transportu Metropolitalnego jest jednostką budżetową GZM i największym organizatorem komunikacji miejskiej w Polsce. Na ulice 56 miast i gmin wysyła ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do kilkudziesięciu operatorów, obsługują ok. 450 linii o różnym charakterze i zatrzymują się na prawie 7 tys. przystanków. W 2019 r. pokonały ponad 100 mln km, obsługując ok. 250 mln przejazdów.

Na przełomie 2020 r. i 2021 r. członkowie zgromadzenia GZM zgodzili się, aby Metropolia objęła udziały największych tamtejszych operatorów komunikacji miejskiej: należących do samorządów miast Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej w Gliwicach, Katowicach, Sosnowcu i Tychach. Dzięki temu, podobnie jak w przypadku należącego w całości do Metropolii PKM Świerklaniec, spółki te będą dostawały zlecenia w formule in-house, z pominięciem przetargów.

"Przyjęliśmy, że nasz rynek będziemy dzielić na segmenty (obszary - PAP); wydzieliliśmy ich dwanaście. Siedem przeznaczyliśmy na rynek prywatny, pozostałe pójdą w powierzeniu na rynek wewnętrzny - dla PKM-ów" - wyjaśniła Gutowska.

Wskazała, że dotychczasowe umowy z PKM-ami kończą się w jednym terminie. Pozostałe linie są objęte różnymi terminami umów i będą one ważne jeszcze 5-6 lat. Dlatego wyłonieni w przetargu wykonawcy będą stopniowo obejmowali swoje pule przewozów - od stycznia 2022 r. będzie to pierwszych sześć linii i ponad 20 autobusów, a blisko 60 pojazdów - od czerwca 2022 r.

"Docelowo jest to niespełna jedna trzecia naszego rynku - zachowaliśmy proporcję, która daje nam pewną elastyczność. Wprowadziliśmy ograniczenie, że jeden wykonawca może pracować z nami przy dwóch pakietach. Nie chcemy iść w stronę pewnego monopolu, że po jednej stronie mamy tylko PKM-y, a po drugiej tylko jednego wykonawcę" - zaznaczyła dyrektor ZTM.

"Dajemy sobie możliwość współpracy z kilkoma podmiotami prywatnymi: z założeń postępowania wynika, że minimalnie może ich być cztery, a maksymalnie siedem. Dla porównania, obecnie mamy ich ok. 40. Współpraca z mniejszą liczbą przewoźników przełoży się na jakość: w przetargu mamy zaszyte oczekiwanie, że nasi kontrahenci będą posiadali dyspozytornie, więc łatwiej będzie nam komunikować się z kilkoma podmiotami, niż mnóstwem podmiotów" - oceniła Gutowska.

"Jest dosyć spore zainteresowanie; mamy już ponad setkę pytań do tego postępowania" - wskazała dyrektor. "Mamy też pytania od przewoźników, którzy dotąd nie jeździli na tym rynku" - podkreśliła.

Przypomniała, że kryteria oceny ofert to 60 proc. cena, w 15 proc. wiek pojazdów, w 15 proc. klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej i w 10 proc. monitoring.

"Zależy nam na dobrej cenie. Transport robimy dla ludzi, ale za pieniądze gmin. Więc chcemy mieć jak najkorzystniejsze warunki, mając ewolucyjną drogę dojścia do określonych parametrów jakościowych: nie wymagamy od razu nowych autobusów, lecz zachęcamy operatorów do ich systematycznej wymiany, czyli w pierwszych dwóch latach dopuszczamy pojazdy nie starsze, niż 12 lat, po dwóch latach 10, potem 8 - i potem już te 8 lat utrzymujemy" - zobrazowała dyrektor ZTM.

"Lokalnie mamy dzisiaj autobusy 22-letnie. Chcielibyśmy takie sytuacje wyeliminować w przyszłości, stąd dajemy sobie określone progi, które jednocześnie odpowiadają realiom, możliwościom finansowym, a z drugiej - oczekiwaniom pasażerów" - zapewniła.

Wskazała, że dotąd obszar GZM był wyjątkiem w skali kraju pod względem organizacji przewozów: ze względu na jego specyfikę i rozproszenie przewozy nie były zamawiane przez miasta w swoich podmiotach wewnętrznych, lecz przez organizacje reprezentujące samorządy, w drodze przetargów, także u samorządowych przewoźników. Teraz, po objęciu przez Metropolię udziałów w PKM-ach, możliwe stało się zamawianie znacznej ich części w formule in-house.

Skala zamówienia kierowanego do podmiotów zewnętrznych obejmuje 166 milionów wozokilometrów i ponad 300 autobusów. Termin składania ofert upływa 1 września 2021 r. Usługi przewozowe mają być świadczone, na podstawie ogłoszonego postępowania, stopniowo, od 2022 r.

Organizacja transportu publicznego to zadanie własne miast i gmin, w obrębie GZM przekazane przez samorządy członkowskie zrzeszającej je Metropolii. Utrzymywane jest ze składki zmiennej opłacanej co roku przez gminy oraz z biletów.

