Śląskie: Dziesięć ofert na przebudowę 3 km linii tramwajowej w Sosnowcu

Dziesięć ofert w przetargu na modernizację łącznie ok. 3 km linii tramwajowej wzdłuż ul. 1 Maja i Andersa w Sosnowcu otrzymały koordynujące przedsięwzięcie Tramwaje Śląskie – podał we wtorek sosnowiecki samorząd.

Mają to być kolejne już prace przy torowiskach tramwajowych w tym mieście. W najbliższych dniach zacząć ma się zakontraktowana wiosną br. budowa, liczącego ok. 4 km przedłużenia linii nr 15 na osiedlu Zagórze. Spółka chce też podpisać umowę na remont i rozbudowę torowiska wzdłuż ul. Małachowskiego, a w ciągu kilku tygodni planuje ogłosić przetarg na prace wzdłuż ul. Wojska Polskiego.

Jak przekazał we wtorek rzecznik sosnowieckiego magistratu Rafał Łysy, w przetargu na prace wzdłuż ul. 1 Maja i Andersa TŚ dostały dziesięć ofert w przedziale 34,6 - 44,9 mln zł brutto. Tramwaje planowały przeznaczyć na nie 28,1 mln zł. "Pomimo wyższych kwot, większość ofert mieści się w kosztorysie inwestorskim spółki" - podał Łysy.

"O przebudowie tych torów mówiło się od lat. Każdy, kto choć raz podróżował tym odcinkiem wie, że trzeba się mocno trzymać, bo tylko w ten sposób można utrzymać równowagę" - skomentował rzecznik sosnowieckiego magistratu.

Planowane prace będą obejmowały całą infrastrukturę linii tramwajowej. Wymienionych zostanie 6 km pojedynczych torów oraz przebudowanych 14 peronów przystankowych. Pojawią się nowe słupy z trakcją elektryczną. Odnowione zostaną przejazdy drogowe prowadzące do indywidualnych domów i osiedli. Uzupełniony zostanie też system dróg rowerowych.

Przewidziane do odnowienia lub budowy odcinki sieci tramwajowej w Sosnowcu są jedną z większych części projektu modernizacji i rozbudowy infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), przygotowanego pod kątem środków unijnych na lata 2014-2020 przez spółkę Tramwaje Śląskie. Projekt szacowany jest na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych netto (ok. 1,088 mld zł brutto; przy ok. 562 mln zł unijnego dofinansowania).

Cały projekt zakładał do niedawna: remonty ok. 100 km torowisk, budowę ponad 20 km nowych linii (z wykorzystania tego dofinansowania pod kątem budowy nowej linii wycofały się Katowice) oraz zakup 45 tramwajów.

Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce. Spółka obsługuje 28 linii w 12 miastach. Łączna długość torowisk ciągnących się od Zabrza na Górnym Śląsku po Dąbrowę Górniczą w Zagłębiu Dąbrowskim to ponad 340 km toru pojedynczego (w tym niespełna 30 km w zajezdniach).

TŚ należą do 12 miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ponad 47 proc. udziałów mają Katowice, ponad 11,5 proc. - Sosnowiec, przeszło 9,5 proc. - Bytom, a po ponad 8 proc. - Chorzów i Zabrze. Pozostałymi udziałowcami są: Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice.