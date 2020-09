Śląskie: Ekolodzy rozdadzą sadzonki drzew i kwiatów za surowce wtórne

9 tys. sadzonek drzew i kwiatów przekażą bielszczanom ekolodzy z fundacji Arka w zamian za surowce wtórne. Akcja zostanie przeprowadzona 12 września – poinformował w piątek szef Arki Wojciech Owczarz. Zysk zostanie przeznaczony na zakup rowerów dla dzieci.

"Zebrane surowce zostaną sprzedane, a pieniądze fundacja przeznaczy na zakup rowerów dla dzieci z domów dziecka i świetlic środowiskowych w ramach akcji +rowerpomaga.pl+" - powiedział Owczarz. Dotychczas Arka rozdała już ok. 300 rowerów.

Prezes wyjaśnił, że na uczestników czeka 9 tys. sadzonek; 5 tys. drzew i 4 tys. kwiatów. "Otrzymać je może każdy, kto przyniesie do centrum handlowego Sarni Stok: 20 puszek, 20 butelek plastikowych lub szklanych, a także 10 kg makulatury. Podczas akcji będą także zbierane elektrośmieci.

Wojciech Owczarz zaznaczył, że od startu akcji w 2007 r. - przy współpracy z leśnikami i centrum Sarni Stok - rozdano 92 tys. sadzonek drzew i kwiatów.

"W tym roku zachęcamy uczestników akcji do przysyłania relacji z sadzenia otrzymanych drzewek i umieszczania ich na ogólnopolskiej mapie drzew, która dostępna jest na stronie www.sadzimytlen.pl. W ten sposób +Arka+ promuje projekt, w którym zachęca wszystkich do sadzenia drzew. To jedna z najlepszych rzeczy, które ludzie mogą zrobić dla łagodzenia zmian klimatycznych" - podkreślił Owczarz.

Prezes dodał, że badania fińskich naukowców dowodzą, iż każdego roku jedno dorosłe drzewo pochłania 6-7 kg dwutlenku węgla, produkując w zamian tlen. Każdy z nas emituje 8 ton CO2 w ciągu roku.

Partnerem akcji ekologów jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, samorząd Bielska-Białej oraz bielski Zakład Gospodarki Odpadami.

Fundacja Arka zajmuje się edukacją ekologiczną, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Podejmuje zagadnienia ochrony powietrza, gospodarki odpadami, ochrony zwierząt i szerzenia wiedzy o wpływie zachowań człowieka na otaczające środowisko.