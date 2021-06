Śląskie: Energetycy odbudowali bocianie gniazdo

Energetycy odbudowali bocianie gniazdo, które zimą spadło ze słupa energetycznego w Chełmie Śląskim. Ptaki zaakceptowały nowe lokum i doczekały się młodych, które niebawem zostaną zaobrączkowane - takie oznaczanie bocianów daje możliwość ich obserwacji, badania i lepszej ochrony.

W końcu stycznia warunki pogodowe spowodowały zniszczenie bocianiego gniazda w Chełmie Śląskim, które spadło zrywając linię energetyczną. Przez kilka godzin prądu nie miało 23 odbiorców.

Upadek całkowicie zniszczył gniazdo; ponowne umieszczenie go na słupie nie było możliwe, tym bardziej, że nie miało wcześniej specjalnej platformy. Gdy okoliczni mieszkańcy upewnili energetyków, że do gniazda co roku przylatują bociany, szybko zdecydowano o jego odbudowie.

"Wspólnie z ornitologiem energetycy upletli podstawę nowego gniazda. Materiał, czyli gałęzie - grubsze na podstawę i cieńsze do wplecenia - dostarczyły lokalne władze. Upleciona konstrukcja najwyraźniej przypadła bocianom do gustu, bo wiosną pojawiła się para" - relacjonuje rzeczniczka spółki Tauron Dystrybucja Ewa Groń.

Upleciony przez energetyków stabilny fundament gniazda bociany nadbudowały dodatkowym materiałem. Później pojawiły się młode ptaki, które w najbliższy wtorek mają zostać zaobrączkowane przez ornitologów.

Energetycy od dawna opiekują się bocianami - Tauron zawarł porozumienia o współpracy na rzecz ochrony bociana białego z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska na terenie swojego działania. Pod opieką energetyków z południa Polski znajduje się ponad 1,6 tys. bocianich gniazd; tylko w zeszłym roku zaobrączkowano ok. 1,2 tys. piskląt, pokonując przy tym prawie 4 tys. km od gniazda do gniazda.

Zdarza się, że gniazda zakładane przez ptaki na słupach energetycznych stwarzają zagrożenie zarówno dla nich samych, jak i dla linii energetycznych oraz dla ludzi.

Co roku po letnim okresie intensywnej współpracy z ornitologami oraz osobami obrączkującymi młode ptaki, energetycy z Tauron Dystrybucji przeprowadzają przegląd bocianich gniazd. Prace przy ich oczyszczaniu z nadmiaru budulca i budowę ochronnych platform na słupach energetycznych można wykonać tylko w okresie, kiedy ptaków nie ma w gniazdach. Latem, gdy bociany składają jaja i wychowują młode, do gniazd nie należy się zbliżać. Wyjątkiem jest obrączkowanie, które najczęściej dotyczy młodych ptaków.

Bocian biały jest w Polsce objęty ścisłą ochroną gatunkową i wymaga ochrony czynnej, polegającej głównie na zabezpieczeniu miejsc lęgowych. W Polsce gniazduje ok. 45-50 tys. par tych ptaków. Ponad 60 proc. z nich zakłada swoje gniazda na słupach energetycznych. Na przełomie stycznia i lutego wyruszają z żerowisk w Afryce i wracają do Europy. Pokonują nierzadko ok. 10 tys. km. Do celu docierają wiosną.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl