Śląskie: Finał budowy nowego ronda na DK-52 w Czańcu – jesienią

Wczesną jesienią zakończone zostaną prace przy budowie nowego ronda w Czańcu koło Bielska-Białej w ciągu drogi krajowej 52 – dowiedziała się PAP od rzecznika katowickiego oddziału GDDKiA Marka Prusaka. Koszt inwestycji to 12 mln zł. Rondo jest już przejezdne.

"Czekamy jeszcze na decyzję zezwalającą na wycinkę kilku drzew. Gdy tylko ją otrzymamy, to pozostanie nam niewielki zakres robót i będziemy gotowi, by zakończyć inwestycję. To kwestia najbliższych tygodni" - powiedział PAP Marek Prusak.

Budowa ronda w ciągu krajowej 52 w Czańcu trwa od jesieni ubiegłego roku. Zakończyć się miała w sierpniu. Wykonawca tłumaczył opóźnienia między innymi warunkami pogodowymi.

Katowicki oddział GDDKiA podał, że inwestycja kosztuje ponad 12 mln zł. Realizuje ją Eurovia Polska.

Inwestycja obejmuje rozbudowę skrzyżowania DK52 z drogami powiatowymi Czaniec - Roczyny - Andrychów oraz Czaniec - Porąbka. Powstaje rondo. Nawierzchnia drogi krajowej 52 zostanie dostosowana do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Inwestycja obejmuje też między innymi przebudowę zatok autobusowych i zjazdów do posesji, budowę chodników i drogi dla rowerów, oraz systemu odwodnienia.

Droga krajowa 52 od granicy z Czechami w Cieszynie do węzła w Głogoczowie jest jednym z najruchliwszych szlaków na południu Polski. Przebiega między innymi przez Bielsko-Białą, Kęty, Andrychów, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl