Śląskie: Finał rewitalizacji bielskiego amfiteatru o pół roku później

Wydłużą się prace przy rewitalizacji leśnego amfiteatru w Lipniku, peryferyjnej dzielnicy Bielska-Białej. Miały się zakończyć w październiku, ale wykonawca poprosił o wydłużenie terminu do połowy maja 2021 r. – podało Nadleśnictwie Bielsko, które nadzoruje prace

"Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie do 14 maja przyszłego roku terminu zakończenia zadania. Motywuje to problemami z dostawami i nieobecnością pracowników ze względu na epidemię. Sprawę rozpatruje urząd miejski w Bielsku-Białej oraz nasza dyrekcja" - powiedział rzecznik Nadleśnictwa Bielsko Krzysztof Gawęda.

Zaznaczył, że termin wydawać się może dość odległy, ale zaznaczył, że obejmuje on okres zimowy.

Prace rewitalizacyjne ruszyły w maju br. Prowadzi je firma z Pietrzykowic nieopodal Bielska-Białej. Umowa z nią opiewa na blisko 2,36 mln zł. Inwestycję finansują Nadleśnictwo Bielsko oraz samorząd Bielska-Białej.

Zadanie obejmuje m.in. przebudowę widowni i sceny zrujnowanego amfiteatru wraz z budową na niej muszli. Powstaną place z wiatami i droga dojazdowa z parkingiem. Całość dopełnią elementy małej architektury.

W zamierzeniach samorządu i leśników ma powstać leśne miejsce wypoczynku oraz spotkań społecznych i kulturalnych. Tradycja spędzania tam wolnego czasu przez mieszkańców sięga XIX w. Amfiteatr znajduje się przy niebieskim szlaku wiodącym na Magurkę Wilkowicką.

O remont amfiteatru od dawna zabiegali mieszkańcy Lipnika. Starali się na ten cel pozyskać fundusze m.in. z budżetu obywatelskiego, ale było to niemożliwe z przyczyn formalnych. Inwestycja przekraczała limity finansowe, a jednocześnie teren, na którym się znajduje, nie należy wyłącznie do gminy Bielsko-Biała, a m.in. także do Nadleśnictwa.