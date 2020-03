Śląskie: Firmy planujące ekspansję zagraniczną odebrały umowy o dotacje

Przedstawiciele 13 małych i średnich firm z woj. śląskiego, które będą uczestniczyły w międzynarodowych imprezach branżowych, odebrali w czwartek umowy na unijne dofinansowanie tych działań. W ubiegłorocznym naborze między 77 firm rozdysponowano 11 mln zł.

Pierwszy w tej unijnej perspektywie finansowej konkurs RPO dotyczący tzw. internacjonalizacji rozstrzygnięto pod koniec stycznia br. Przeprowadziło go Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP), które jako tzw. instytucja pośrednicząca koordynuje wdrażanie części Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20 dotyczącej m.in. wsparcia dla przedsiębiorczości.

W czwartek urząd marszałkowski woj. śląskiego zorganizował wręczenie umów na dofinansowanie takich działań 13 firm. Wśród nich producent odlewów żeliwnych Metalpol z Węgierskiej Górki, dzięki dotacji bliskiej 142 tys. zł, sfinansuje udział w targach w Szwecji i Niemczech. Spółka Asco Rail z Pyskowic, zajmująca się kolejową techniką kontrolno-pomiarową i naprawczą, przy 134 tys. wsparcia zamierza promować się na targach w Polsce, Niemczech, Indiach i Australii.

Podczas uroczystości marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski mówił, że sam będąc parę lat temu na Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego Anuga w Kolonii widział potencjał takich wydarzeń, a także stoiska polskich firm - często bardzo skromne. "Kiedy rozmawiałem z tymi wystawcami, mówili: koszty, koszty" - zaznaczył marszałek.

"Dla małych, rozwijających się firm, takie wydarzenie to koszt. My stawiamy na małe i średnie przedsiębiorstwa i jestem przekonany, że te wybrane projekty wyjazdowe, targowe, to kwintesencja śląskiej gospodarki na przyszłość" - ocenił Chełstowski.

Założenia konkursu przewidywały, że wyłonione firmy po wzięciu udziału w międzynarodowych targach uzyskają zwrot 50 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych. Minimalne dofinansowanie, o jakie można było wnioskować to 20 tys. zł, maksymalne - 200 tys. zł. Dofinansowaniem objęto też usługi doradcze przed targami i w ich trakcie.

25 lutego br. dyrektor ŚCP Krzysztof Spyra, podsumowując pierwszy konkurs dot. internacjonalizacji mówił, że 77 wnioski wybrano do dofinansowania spośród 92 złożonych. Przy wsparciu z RPO przedsiębiorcy z woj. śląskiego wyjadą na 288 imprez targowych na całym świecie - od Stanów Zjednoczonych po Australię, kraje arabskie i Kazachstan.

"Dopuszczaliśmy wszystkie branże, nie tylko inteligentne specjalizacje woj. śląskiego. Każdy przedsiębiorca, który udowodnił, że dane targi w danym kraju przysłużą się do ekspansji na dany rynek, mógł otrzymać dofinansowanie. (…) Taki konkurs zostanie powtórzony; kolejny konkurs będzie w kwietniu. Będą jeszcze bardziej atrakcyjne warunki - przedsiębiorcy będą mogli otrzymać nawet do 85 proc. dofinansowania na ekspansję na zagraniczny rynek" - mówił w lutym Spyra.

Wśród wymogów pierwszego konkursu było m.in. oszacowanie kosztów związanych z udziałem w targach, czyli wynajmu, budowy, obsługi stoiska wystawowego oraz zewnętrznych usług doradczych. Konkursowe wnioski musiały zawierać koncepcje zyskania nowych kontrahentów wraz ze wskazaniem jednego lub kilku priorytetowych rynków.