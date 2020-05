Śląskie: Gapowicze za brak biletu będą mogli w ZTM płacić zbliżeniowo

W terminale, m.in. obsługujące płatności zbliżeniowe, wyposaża swoich kontrolerów Zarząd Transportu Metropolitalnego. Dzięki temu kontrole biletów mają być prowadzone szybciej, co przełoży się na ich efektywność – podał ZTM.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja, mocą ustawy przygotowanej przez rząd specjalnie dla regionu, skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych przez blisko 2,3 mln osób. Jednym z jej ustawowych zadań jest transport publiczny.

Metropolia w coraz szerszym zakresie koordynuje zadania związane z organizacją komunikacji miejskiej, poprzez swój Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM). Po złagodzeniu części obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa ZTM przestrzegł, że kontrole biletów od początku tego tygodnia są prowadzone intensywniej niż w poprzednim miesiącu. Poinformował też, że do rąk kontrolerów ZTM trafiły urządzenia, umożliwiające zbliżeniowe uiszczanie opłat dodatkowych za brak biletu.

W pierwszej partii do pracowników ZTM trafiło 18 terminali, nazywanych przez nich "kontrolerkami"; do końca roku ma być ich 170, co oznacza, że do końca roku dostaną je wszyscy kontrolerzy ZTM. Urządzenia, prócz obsługi płatności zbliżeniowych, umożliwiają m.in. drukowanie protokołów opłat dodatkowych, kontrolę legitymacji osób niepełnosprawnych poprzez odczyt kodów QR i sprawdzanie informacji o biletach oczekujących na zakodowanie.

ZTM akcentuje, że chce przyspieszać nie tylko same kontrole, ale też ściąganie należności za jazdę bez ważnego biletu. Od stycznia 2019 r. do końca kwietnia br. do windykacji skierowano 260 tys. mandatów. Wysłano 20 345 ostrzeżeń o możliwości wpisu do Krajowego Rejestru Długów, do sądów trafiło ponad 4 tys. pozwów, a komornicy wszczęli niemal 3 tys. egzekucji.

Zarząd przypomina, że jeśli pasażer nie zapłacił w ciągu roku dwóch opłat dodatkowych za jazdę bez biletu i po raz trzeci podróżuje bez niego, popełnia wykroczenie z art. 121 kodeksu wykroczeń, tzw. szalbierstwo. W 2019 r. ZTM skierował 835 zawiadomień o popełnieniu tego wykroczenia, a do końca kwietnia br., mimo epidemii koronawirusa - 452 zawiadomienia. W ostatnich tygodniach sądy wydały w regionie co najmniej dwa związane z szalbierstwem dotkliwe wyroki.

Przedstawiciele Metropolii akcentują, że wobec epidemii koronawirusa, ZTM dotyka znaczny spadek wpływów. Podczas wtorkowej sesji Europejskiego Kongresu Gospodarczego Online przewodniczący zarządu Metropolii Kazimierz Karolczak mówił m.in. o problemach z przepływającymi przez budżet GZM składkami zmiennymi miast i gmin członkowskich na finansowanie komunikacji.

"Mamy coraz więcej zgłoszeń miast o przesunięcie płatności składek zmiennych na koniec roku; są też już głosy, że może chcieliby przesunąć je na rok następny" - sygnalizował Karolczak. Przekazał też, że łącznie od początku pandemii ZTM zgłosił już 100 mln zł ubytku wpływów.

Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) jest jednym z największych organizatorów transportu publicznego w Polsce. Na ulice 41 miast i gmin GZM oraz 12 miast z nią sąsiadujących, wysyła ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na prawie 7 tys. przystanków. W 2019 r. pokonały ponad 100 mln km, obsługując ok. 250 mln przejazdów.