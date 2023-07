Śląskie: GDDKiA rozpoczyna przebudowę wiaduktu tramwajowego nad DK86

Katowicki oddział GDDKiA rozpoczyna przebudowę wiaduktu tramwajowego linii biegnącej wzdłuż drogi krajowej nr 94 nad drogą nr 86 w Będzinie (Śląskie). Pod obecnym wiaduktem tramwajowym na DK86 obowiązuje ograniczenie do niespełna 4 m, podczas gdy norma to 4,7 m.

Dwujezdniowa DK86 wiedzie od Siewierza (połączenie z trasą S1 i drogą nr 91) przez Będzin, Sosnowiec i Katowice do Tychów (połączenie z trasą S1 i drogą nr 1). Na odcinku od Sosnowca do Katowic ma status trasy ekspresowej z trzema pasami ruchu w każdą stronę. Jest główną drogą dojazdową do Katowic dla mieszkańców Tychów od południa i Zagłębia Dąbrowskiego od północy.

Mimo znacznego obciążenia ruchem w znacznie zurbanizowanym i wykorzystywanym gospodarczo obszarze przejazd DK86 przez Będzin jest ograniczony dla wysokich pojazdów (standardowa naczepa pojazdu ciężarowego kryta plandeką, tzw. firanka, ma ok. 4 m). Tymczasem ograniczenie pod wiaduktem tramwajowym nad DK86 w Będzinie to 3,8 lub 3,9 m (w zależności od kierunku ruchu).

Dyrekcja wyjaśniła, że wiadukt tramwajowy posiada nienormatywną skrajnię pionową (wolną przestrzeń nad drogą, przeznaczoną do prowadzenia ruchu pojazdów, ich zatrzymywania się lub postoju). Pomimo oznakowania, kilkukrotnie doszło do uszkodzeń jego konstrukcji przez pojazdy o wysokości większej niż dopuszczona znakami.

Przetarg na wykonanie projektu i przebudowy wiaduktu GDDKiA przeprowadziła w ub. roku. Przy budżecie niespełna 5,3 mln zł najtańszą ofertę złożyła firma Primost Południe. Na realizację przewidziano 18 miesięcy. W tym czasie wykonawca powinien opracować dokumentację, uzyskać od wojewody śląskiego pozwolenie na budowę i zrealizować całość prac budowlanych.

Etap projektowy był wykonywany w poprzednich miesiącach. Jak podała w ostatnich dniach GDDKiA, w sobotę Zarząd Transportu Metropolitalnego wprowadził zastępczą komunikację autobusową dla linii tramwajowej nr 22 na odcinku Czeladź Dworzec - Będzin Rondo, co umożliwia wykonawcy rozpoczęcie przebudowy wiaduktu.

W pierwszej kolejności rozebrane ma zostać torowisko na obiekcie, co nie będzie powodowało utrudnień w ruchu drogowym. Pierwsze zmiany organizacji ruchu na DK86 (pod wiaduktem tramwajowym) Dyrekcja planuje na poniedziałek 7 sierpnia br., kiedy wyłączone zostaną z ruchu lewe pasy ruchu, aby przygotować przejazdy pomiędzy jezdniami. Powinno to potrwać do dwóch dni.

Termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu zależy od warunków - potrzebne są dwa dni pogody bez opadów. Rozpoczęcie robót zasadniczych będzie skutkowało zmianami organizacji ruchu na DK86. Wyłączana będzie jedna jezdnia, a ruch w obu kierunkach będzie odbywał się drugą przy ograniczeniu prędkości do 60 km/h (na przejazdach na druga jezdnię do 40 km/h).

Organizacja ruchu będzie zmieniana. Przebudowa podpory środkowej będzie wiązała się z wyłączeniem z ruchu lewych pasów DK86, a przebudowa podpór skrajnych - z wyłączeniem z ruchu prawych pasów DK86. Zakończenie prac powinno nastąpić na przełomie tego i przyszłego roku.

Wiaduktem tramwajowym nad DK86 kursują tramwaje linii nr 22 między Dąbrową Górniczą (pętlą przy urzędzie Pracy, Będzinem i Czeladzią). Równolegle do linii tramwajowej przebiega droga krajowa nr 94. Choć jej wiadukt nad DK86 ma normatywną wysokość, w listopadzie 2021 r. został uszkodzony przez koparkę transportowaną na samochodzie ciężarowym.

W następstwie tego zdarzenia w ub. roku GDDKiA wyremontowała kosztem prawie 1,8 mln zł konstrukcję drogową. Wykonawcą była firma IMB Podbeskidzie. Choć naprawa była finansowana ze środków budżetowych, GDDKiA deklarowała dochodzenie zwrotu kosztów z polisy sprawcy zdarzenia.

