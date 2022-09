Śląskie: GDDKiA wymienia nawierzchnię kilku odcinków dróg w regionie

Remonty kilku odcinków dróg krajowych w woj. śląskim rozpoczyna GDDKiA. Prócz remontu trasy S86 między Sosnowcem i Katowicami, wraz z którym spodziewane są największe utrudnienia, są to prace na drogach nr 78, S52, autostradzie A4, a także S1 na południu regionu.

W czwartek katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował o szczegółowym planie wymiany nawierzchni blisko 6 km trasy S86 między Katowicami i Sosnowcem; prace przewidywane są do połowy listopada br.

Już w poniedziałek, 19 września, ruszył natomiast remont niespełna kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 78, łączącej region z woj. świętokrzyskim, w miejscowości Kroczyce. Prace zaczęły się od sfrezowania nawierzchni na prawej stronie drogi w kierunku Szczekocin - przy zapewnieniu ruchu wahadłowego. Na piątek 23 września zaplanowano przeniesienie robót na pas w kierunku Zawiercia. Zakończenie tego remontu zakładane jest na koniec września br.

W nocy z 19 na 20 września wprowadzono zmianę organizacji ruchu i rozpoczęto frezowanie na trasie S52 między Bielskiem-Białą i Cieszynem. Prace objęły odcinki o długości ok. 4 km każdy: Międzyświeć - Pogórze i Pogórze - Grodziec. Utrudnienia polegają na zwężeniu dwupasowych jezdni do jednego pasa. Remont tych części S52 powinien zakończyć się do 5 października br.

We wtorek, 20 września, rozpoczął się remont ok. 1,5 km odcinka nawierzchni jezdni autostrady A4 w kierunku Katowic, pomiędzy Kleszczowem, a Gliwicami-Ostropą. Utrudnienia polegają na wyłączeniu z ruchu prawego pasa ruchu oraz wprowadzeniu ograniczenia prędkości do 80 km/h. Zakończenie prac założono tu na sobotę 24 września.

Od piątku, 23 września, ma być zmieniana organizacja ruchu, a od poniedziałku, 26 września, ruszać ma frezowanie na liczącym blisko 6 km odcinku S86 między Sosnowcem i Katowicami. Kierowcy w czasie planowanych do połowy listopada prac związanych z wymianą nawierzchni będą tam mieli po dwa pasy w każdą stronę, z ograniczeniem prędkości do 60 km/h. Najpierw będą remontowane pasy wewnętrzne, potem zewnętrzne.

Również na 26 września zaplanowano rozpoczęcie remontu nawierzchni drogi S1 pomiędzy Kamesznicą a Lalikami o długości 5,6 km. Ponieważ trasa na odcinku przeznaczonym do remontu jest drogą jednojezdniową o zmiennym przekroju (w układzie 1+1 i 2+1), stąd w zależności od warunków lokalnych roboty zaplanowano z wykorzystaniem ruchu wahadłowego lub ze zwężeniami. Zakończenie remontu tego odcinka S1 również powinno nastąpić do 15 listopada br.

Ponadto według GDDKiA trwa uzgadnianie projektu organizacji ruchu dla remontu nawierzchni jezdni zbierająco-rozprowadzającej autostrady A4 w rejonie węzła Mikołowska w Katowicach w kierunku Krakowa. Dyrekcja zakłada, że remont tego odcinka o długości ok. 1 km zostanie wykonany w październiku br.

Katowicki oddział GDDKiA przygotowuje również do popisania umowę na remont drogi ekspresowej S52 w Skoczowie. Tam założono prace na odcinku 400 m.

Oddział poinformował również o podpisaniu umów na remonty nawierzchni jezdni dróg ekspresowych S1, S52 i S86 oraz jezdni zbiorczej autostrady A4. Remonty te obejmują nawierzchnię tras o łącznej długości ponad 36 km. Wartość robót to łącznie ok. 75 mln zł.

GDDKiA zaplanowała realizację remontów wynikających z pierwszej części przetargu (S52 Cieszyn, Międzyświeć - Pogórze, Pogórze - Grodziec) i trzeciej (S86 Sosnowiec - Katowice) do końca stycznia 2023 r. Dla części drugiej (S1 Kamesznica - Laliki oraz jezdnia zbierająco-rozprowadzająca A4 w Katowicach) prace powinny zakończyć się do 28 grudnia 2022 r.

Przetargi sformułowano jednak tak, aby premiować skrócenie okresu realizacji zamówienia (cena wynosiła 60 proc. kryterium oceny ofert; pozostałe 40 proc. dawało skrócenie czasu realizacji). Stąd udało się uzyskać deklarowane skrócenie czasu realizacji inwestycji, a co za tym idzie - utrudnień dla kierowców.

