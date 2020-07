Śląskie: Gliwice zamawiają przebudowę ulic w ramach centrum przesiadkowego

Przetarg na przebudowę kilku ulic lub ich fragmentów w ścisłym centrum Gliwic ogłosiła tamtejsza miejska spółka drogowa. Prace będą częścią szacowanego na 250 mln zł projektu związanego z budową gliwickiego centrum przesiadkowego.

W prowadzonym przez miasto przetargu na główną część inwestycji z końcem kwietnia wybrano najkorzystniejszą ofertę. Z ceną blisko 184 mln zł brutto, złożyło ją konsorcjum Mostostalu Zabrze Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego oraz Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach.

Centrum przesiadkowe, nazywane też Zachodnią Bramą Metropolii, ma powstać na dawnych terenach kolejowych po północnej stronie gliwickiego dworca kolejowego. Ma łączyć zintegrowany system stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych, z parkingami dla samochodów i rowerów, lokalami gastronomicznymi i punktami z prasą.

Całe Centrum Przesiadkowe ma być częścią modernizowanego w Gliwicach systemu komunikacyjnego, którego drugim kluczowym elementem jest otwarty w grudniu 2016 r., po remoncie, gliwicki dworzec kolejowy. Po południowej części dworca przebudowane mają zostać okoliczne ulice, m.in. przelotowa ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i Plac Piastów, będący dotąd węzłem autobusów miejskich.

To właśnie na część prac po południowej stronie dworca przetarg ogłosił we wtorek Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. Jak napisano w opisie zamówienia, ma to być rozbudowa i przebudowa układu drogowego, obejmująca ulice: Bohaterów Getta Warszawskiego, fragment ul. Zwycięstwa, plac przed dworcem kolejowym, Okopową, Na Piasku, Plac Piastów oraz odcinki ulic Jagiellońskiej i Piwnej.

Jak wynika z opisu przedmiotu zamówienia, przebudowa ul. Bohaterów Getta Warszawskiego przewiduje nowe buspasy i azyle dla pieszych. Na odcinku przyległym do placu dworcowego jezdnia ma mieć nawierzchnię z kostki granitowej podobnie, jak przebudowywany odcinek reprezentacyjnej ul. Zwycięstwa (do ul. Dubois). Jezdnia ul. Zwycięstwa po likwidacji torowiska zostanie zwężona, powstaną nowe chodniki i ciągi pieszo-rowerowy

Zmiana w obszarze Placu Piastów ma objąć likwidację węzła przesiadkowego, przebudowę placu postojowego dla autobusów i przebudowę układu drogowego wokół wysp placu. Ruch ma docelowo odbywać się jednokierunkowo wokół centralnej wyspy oraz wyspy peronowej. Na nieprzejezdną dotąd ul. Okopową wprowadzony ma zostać ruch od Placu Piastów w kierunku placu dworcowego.

Na przebudowywanym obszarze zaprojektowano rowerowe połączenie placu dworcowego z drogą rowerową projektowaną wzdłuż ul. Jagiellońskiej - od ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, przez Plac Piastów, częściowo jako ciąg pieszo-rowerowy.

Gliwice przygotowują budowę centrum przesiadkowego od kilku lat. Przetarg na budowę zasadniczej części zaprojektowanej inwestycji ruszył 16 listopada 2019 r. Dzień później miasto poinformowało o otrzymaniu 129,5 mln dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20 (w tzw. formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, z puli środków na niskoemisyjny transport miejski).

W 2018 r. miasto sygnalizowało, że szacunkowy całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia może wynieść ok. 250 mln zł.