Śląskie: Gliwicka spółka zapowiada produkcję maseczek samoprzylepnych

Gliwicka firma z branży rozwiązań automatycznej identyfikacji stworzyła innowacyjny model jednorazowych samoprzylepnych maseczek ochronnych i planuje wdrożyć ich produkcję. Zapewnia, że bezpieczna maseczka zapewnia wygodne stosowanie przez kilka godzin.

Jak wynika z informacji przekazanej PAP w piątek przez przedstawicieli firmy, jej model samoprzylepnej maseczki ochronnej jest łatwy do założenia, a w trakcie użytkowania nie zsuwa się z uszu lub nosa i zapewnia swobodne oddychanie. Kształt ma zapewniać wygodę i nie krępować ruchów, a co za tym idzie, nie przeszkadzać w wykonywaniu codziennych czynności.

"Jako firma, której działania silnie związane są z innowacjami, postanowiliśmy pochylić się nad rozwiązaniem funkcjonalnym i jednocześnie wykorzystującym nowoczesne technologie, jakimi posługujemy się na co dzień" - powiedział cytowany w informacji prezes spółki Etisoft Michał Majnusz.

Firma zapewnia, że do produkcji wykorzystała materiały certyfikowane do kontaktu ze skórą: flizelinę polipropylenową z certyfikatem Oekotex potwierdzającym bezpieczeństwo produktu dla człowieka i środowiska, a także klej spełniający wymagania normy ISO 10993 (dopuszczającej do zastosowań medycznych przy aplikacji na skórę).

Producent zapewnia, że odpowiednio dobrany klej dobrze trzyma się powierzchni twarzy, a w razie potrzeby chwilowego ściągnięcia maseczki - zachowa przyczepność przy kolejnej próbie naklejenia.

Do produkcji maseczek spółka wykorzystała najnowocześniejszą ze swoich maszyn - urządzenie umożliwiające wytwarzanie precyzyjnych wykrojów wielowarstwowych. Na co dzień wspiera ono produkcję na potrzeby branży samochodowej i elektronicznej; w procesie produkcji maseczek zapewnia pełną automatyzację i wysoką jakość produktu.

Firma sygnalizuje, że maseczki zostały już sprawdzone podczas jazdy na rowerze, spaceru czy pracy biurowej, a także przez mężczyzn z brodą i wąsami. Producent zapowiada, że miesięcznie będzie chciał wytwarzać do 8 mln maseczek (z ceną jednostkową ok. 1,29 zł).