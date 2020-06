Śląskie: Gmina Olsztyn zamawia drogę rowerową do Żarek i przygotowuje kolejną - do Poraja

Budowę 10-kilometrowej drogi rowerowej do sąsiedniej gminy Żarki zamawia samorząd podczęstochowskiego Olsztyna. Przy współpracy z trzema innymi samorządami przygotowuje też kolejną rowerową inwestycję – do sąsiadującej gminy Poraj.

To kolejne etapy budowy tras tworzących sieć połączeń rowerowych w zachodniej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W poprzednich latach, częściowo przy wsparciu funduszy unijnych, powstały m.in. połączenia z Częstochowy do Mstowa oraz Olsztyna, to drugie przedłużone następnie do miejscowości Przymiłowice.

Wiosną tego roku władze gminy Olsztyn informowały o otrzymaniu ponad 6,4 mln zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego do projektu szacowanego na blisko 9 mln zł, który dotyczy budowy nowego odcinka drogi rowerowej spod Przymiłowic, przez Zrębice, Krasawę i Suliszowice do Żarek, o długości 10,4 km.

We współpracy obu gmin zaplanowano trasę z asfaltobetonu o szerokości ok. 2,6 metra, z trzema miejscami obsługi rowerzystów - do realizacji w formule "projektuj i buduj". Przetarg na to zadanie trwa od końca kwietnia; obecny termin otwarcia ofert przypada pod koniec września br.

Równolegle gmina Olsztyn - na podstawie porozumienia z powiatami częstochowskim i myszkowskim oraz gminą Poraj - współfinansowała przygotowanie koncepcji kolejnej nowej drogi - łączącej podolsztyńskie Biskupice w powiecie częstochowskim oraz miejscowość Choroń w powiecie myszkowskim.

"Celem tego połączenia komunikacyjnego jest skrócenie odległości między Biskupicami i Choroniem oraz budowa rowerowego mostu pomiędzy gminami stawiającymi na turystykę - Olsztyn i Poraj. (…) W efekcie powstałoby połączenie rowerowe Częstochowa - Olsztyn - Gmina Poraj" - sygnalizowali w przesłanej mediom informacji przedstawiciele jurajskiego Olsztyna.

"Ponieważ jest nas czworo, możemy mieć bardzo efektowny i efektywny produkt za stosunkowo bardzo małe pieniądze. Zakładając, że droga maksymalnie kosztowałaby 10 mln zł, a połowę możemy pozyskać z finansowania zewnętrznego, pozostałą kwotę dzielimy na cztery i rozkładamy na dwa lata inwestycyjne. Wychodzi, że każdy średnio musiałby dołożyć maksymalnie 625 tys. zł. A liczymy, że uda się obniżyć cenę w przetargu" - powiedział cytowany wójt Olsztyna Tomasz Kucharski.