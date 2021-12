Śląskie: Gmina Woźniki unowocześniła oświetlenie przejść dla pieszych

Na czterech przejściach dla pieszych w gminie Woźniki (Śląskie) zainstalowano system oświetleniowy, m.in. ostrzegający kierowców o zbliżających się do pasów osobach. Rozwiązaniem, zastosowanym wcześniej przez Tauron także w Nysie, Otmuchowie i Mstowie, interesują się kolejne samorządy.

"Budowa aktywnych przejść dla pieszych, po czerwcowej nowelizacji kodeksu drogowego, to jeden z tych obszarów biznesowych naszej spółki, którymi przedstawiciele samorządów szczególnie się interesują" - powiedział prezes spółki Tauron Nowe Technologie Artur Warzocha, cytowany w czwartkowej informacji prasowej firmy.

Nowe przepisy ruchu drogowego m.in. podkreślają pierwszeństwo pieszych nie tylko podczas przechodzenia przez jezdnię, ale już w obrębie przejścia. Odpowiednie oświetlenie przejścia ma szczególne znaczenie jesienią i zimą, gdy wcześnie zapada zmrok, a widoczność bywa ograniczona.

Zainstalowany na przejściu system za pomocą sygnałów świetlnych ostrzega kierowców przed zbliżającym się do pasów pieszym. Kiedy ktoś wejdzie w pole monitorowane przez kamery lub czujniki ruchu, w ciągu sekundy moc zamontowanych tam opraw oświetleniowych podniesie się do 100 procent. Z pełną mocą lampy będą świecić jeszcze przez 15 sekund po wyjściu człowieka z obserwowanej strefy, a następnie strumień świetlny zmniejszy się do 20 proc. - do momentu, kiedy do przejścia zbliży się kolejna osoba.

System uruchamia także funkcje dodatkowe - zapalają się żółte diody umieszczone w słupach, podświetlony zostaje znak informujący o przejściu dla pieszych, z poziomu drogi mrugają zatopione w asfalcie lampy (tzw. kocie oczy), a z głośników płynie ostrzeżenie. Możliwe jest też wyposażenie systemu w sprzężony z przejściem radar prędkości - wówczas w przypadku zbyt szybkiej jazdy na przejściu samoczynnie włączy się oświetlenie ostrzegawcze. Rozwiązanie można modyfikować w zależności od konkretnej lokalizacji i potrzeb.

