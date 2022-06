Śląskie: Gminy GZM mają przekazać w 2023 r. na finansowanie komunikacji 710 mln zł

Wysokość przyszłorocznej tzw. składki zmiennej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, poprzez którą finansowane jest działanie komunikacji miejskiej Zarządu Transportu Metropolitalnego, przyjęli w środę członkowie zgromadzenia GZM. Ma to być blisko 710 mln zł – w tym roku jest to 586 mln zł.

Organizacja transportu publicznego to zadanie własne miast i gmin, w obrębie GZM przekazane przez samorządy członkowskie zrzeszającej je Metropolii. Utrzymywane jest ze składki zmiennej opłacanej co roku przez gminy oraz z wpływów z biletów, których udział w całości kosztów wynosi ok. jednej trzeciej.

Wysokość składki zmiennej jest co roku tematem dyskusji samorządowców.

W środę członkowie zgromadzenia GZM przyjęli m.in. uchwałę ws. zakresu zadań, które będą realizowane przez Metropolię w 2023 r. oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin.

Zakres zadań obejmuje pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich - dla wszystkich 41 gmin członkowskich, a także budowę, przebudowę i remonty wiat przystankowych - dla 10 gmin, które dotąd zdecydowały się na przekazanie tego zadania.

Zarząd GZM zaproponował łączną wysokość składki zmiennej na poziomie 709,7 mln zł. 708,6 mln zł z tej kwoty ma trafić na organizację transportu, a 1,1 mln zł - na wiaty przystankowe.

Największymi płatnikami składki zmiennej mają być, jak co roku: Katowice (150,1 mln zł), Sosnowiec (74,8 mln zł), Dąbrowa Górnicza (52,4 mln zł), Zabrze (51,8 mln zł), Bytom (46,8 mln zł), Gliwice (42,8 mln zł), Ruda Śląska (38,6 mln zł), Tychy (37,9 mln zł) oraz Chorzów (34 mln zł).

Najniższą składkę mają zapłacić podgliwickie Sośnicowice (345 tys. zł), przez które kursują dwie linie ZTM: 924 (finansowana przez gminę) i M100 (linia metropolitalna finansowana przez GZM).

Zgodnie ze statutem Metropolii zgromadzenie GZM jest zobowiązane ustalić wysokość części zmiennej składek rocznych poszczególnych gmin na kolejny rok (uwzględniającą finansowanie przyszłorocznej komunikacji) do końca czerwca każdego roku.

Zarząd Transportu Metropolitalnego jest jednostką budżetową GZM i jednym z największych organizatorów transportu zbiorowego w Polsce. Na ulice 41 miast i gmin Metropolii oraz 15 kolejnych z nią sąsiadujących wysyła ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na ok. 7 tys. przystanków. W przedpandemicznym 2019 r. pokonały one ponad 100 mln km, obsługując ok. 250 mln przejazdów.

