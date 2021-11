Śląskie: Gminy GZM przekażą w 2022 r. na finansowanie komunikacji 586 mln zł

Wysokość przyszłorocznej tzw. składki zmiennej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, poprzez którą finansowane jest działanie komunikacji miejskiej Zarządu Transportu Metropolitalnego, ustalili we wtorek członkowie zgromadzenia GZM. Ma to być 586 mln zł – o 8 proc. więcej niż w 2021 r.

Organizacja transportu publicznego to zadanie własne miast i gmin, w obrębie GZM przekazane przez samorządy członkowskie zrzeszającej je Metropolii. Utrzymywane jest ze składki zmiennej opłacanej co roku przez gminy oraz z wpływów z biletów, których udział w całości kosztów wynosi ok. jednej trzeciej. Wysokość składki zmiennej jest co roku kwestią ożywionej dyskusji samorządowców.

W tym roku pierwotnie zarząd GZM zaproponował łączną wysokość składki zmiennej na poziomie 634,9 mln zł. Jak jednak poinformował podczas wtorkowej sesji zgromadzenia Metropolii przewodniczący jej zarządu Kazimierz Karolczak, wobec uzgodnień z gminami, wysokość składki zmieniono w zgłoszonej autopoprawce na 586 mln zł.

"Po konsultacjach prowadzonych z miastem Katowice wydaje się, że jesteśmy bliscy zdecydowania o wariancie finansowania inwestycji w Tramwajach Śląskich. Stąd poprawka, która zdejmuje koszty inwestycji z projektu (uchwały ws. składki - PAP) i wpływa na wysokość składki. Tak więc przede wszystkim dla gmin +tramwajowych+ te kwoty są niższe" - wyjaśnił Karolczak.

Zasygnalizował, że o szczegółach wypracowanych rozwiązań Metropolia będzie rozmawiała z gminami na konsultacjach przed grudniową, budżetową sesją zgromadzenia.

Spółka Tramwaje Śląskie należy do 12 miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ponad 47 proc. udziałów mają Katowice, ponad 11,5 proc. - Sosnowiec, przeszło 9,5 proc. - Bytom, a po ponad 8 proc. - Chorzów i Zabrze. Pozostałymi udziałowcami są: Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice.

W ostatnich miesiącach w GZM trwały rozmowy nt. objęcia przez Metropolię ew. udziałów w TŚ lub przejęcia tej spółki od gmin, co pozwoliłoby m.in. na współfinansowanie jej wielomilionowych unijnych inwestycji. Podobnie, jak GZM objęła już udziały we wszystkich największych samorządowych Przedsiębiorstwach Komunikacji Miejskiej w regionie, co pozwala im zlecać przewozy bez przetargów.

W informacji GZM nt. wtorkowej uchwały o składce zmiennej napisano m.in., że "z uwagi na fakt, że rozwój transportu szynowego, w tym również tramwajowego, jest jednym z kluczowych działań podejmowanych przez Metropolię, dlatego też podjęta została decyzja o wzroście o 48,5 mln zł zaangażowanie Metropolii w działalność inwestycyjną Tramwajów Śląskich w 2022 r.".

Ponadto wyszczególniono, że na wzrost składki względem 2021 r. mają przede wszystkim wpływ: zakończenie inwestycji przez Tramwaje Śląskie i przywrócenie części połączeń tramwajowych (m.in. w Chorzowie i Świętochłowicach) oraz waloryzacja umów z operatorami, którzy obsługują poszczególne linie komunikacji miejskiej na zlecenie ZTM.

Na waloryzację umów mają z kolei wpływ czynniki powiązane z wysokością inflacji, cenami paliw oraz energii elektrycznej czy wzrostem płacy minimalnej. W 2022 r. średni koszt obsługi jednego kilometra przejeżdżanego przez autobusy wzrośnie o ok. 11 proc. (w 2021 r. średni koszt 1 km wynosił ok. 6,06 zł, natomiast w 2022 r. prawie 6,72 zł). Cena jednego km pokonywanego przez trolejbusy wzrośnie z 8,95 zł do 9,85 zł, a tramwajów średnio z 13,40 zł do 14,99 zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl