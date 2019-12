Śląskie: Górnicy świętowali Barbórkę

Msze święte w intencji górników, okolicznościowe akademie, występy orkiestr dętych, uroczyste obiady oraz spotkania pracowników i emerytów złożyły się na środowe obchody Barbórki na Górnym Śląsku. Listy do uczestników większych uroczystości skierował prezydent Andrzej Duda.

"4 grudnia z podziwem i wdzięcznością myślimy o tych, którzy z dala od swoich rodzin, w skrajnie trudnych warunkach wkładają tak wiele wysiłku, abyśmy spokojnie pracowali, abyśmy byli bezpieczni i cieszyli się z udogodnień współczesnej cywilizacji. Jednocześnie z głębokim żalem pochylamy głowy przed tymi, którzy prosto ze swoich miejsc pracy odeszli na wieczną szychtę" - napisał prezydent do uczestników obchodów barbórkowych w kopalni Sobieski w Jaworznie, należącej do spółki Tauron Wydobycie.

Uczestniczący w uroczystości wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda przypomniał, że w ostatnim czasie kopalnie Tauronu uruchomiły trzy nowe ściany wydobywcze, co - jak ocenił - jest dobrą wiadomością dla sektora wydobywczego. Wiceminister podkreślał, że stabilne górnictwo jest podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. "Każdego dnia swoją pracą stwarzacie poczucie bezpieczeństwa dla nas wszystkich" - mówiła do górników europosłanka Beata Szydło.

Przedstawiciele zarządu grupy Tauron akcentowali, że górnictwo to ważny obszar w grupie. "Dziś wspólnie musimy podjąć nowe wyzwania, by zapewnić rozwój naszym kopalniom" - powiedział wiceprezes Tauronu Marek Wadowski. Prezes spółki Filip Grzegorczyk wymieniał realizowane przez Tauron Wydobycie kluczowe inwestycje: budowę szybu Grzegorz w Jaworznie, budowę nowego poziomu 800 m w kopalni Janina w Libiążu oraz modernizację kopalni Brzeszcze. "Inwestujemy, by nasze kopalnie mogły się stabilnie rozwijać" - mówił prezes.

W liście odczytanym przez doradcę prezydenta Annę Surówkę-Pasek, Andrzej Duda wskazał, że to również dzięki górnikom polska "gospodarka narodowa odnotowała kolejny rok wzrostu, a Polacy z nadzieją spoglądają w przyszłość swoją i swoich bliskich". Prezydent dziękował górnikom za fachowość, wytrwałość i zaangażowanie. "W święto patronalne górników dziękuję też wszystkim, którzy czynią ich pracę bezpieczniejszą, lepiej zorganizowaną i bardziej owocną" - napisał Duda, uznając górnictwo za "jedną z kluczowych, strategicznych gałęzi polskiej gospodarki".

W Piekarach Śląskich, gdzie świętowali pracownicy kopalni Bobrek-Piekary, należącej do spółki Węglokoks Kraj, list głowy państwa odczytał prezydencki minister Andrzej Dera. "Mają Państwo istotny udział w polskich sukcesach gospodarczych. Węglokoks Kraj jest znany i ceniony jako producent wysokiej jakości węgla energetycznego. Nieustannie dbają Państwo, by jak najwydajniej, jak najbezpieczniej i w trosce o środowisko eksploatować wartościowe złoża KWK Piekary i KWK Bobrek. Cieszę się, że Spółka konsekwentnie modernizuje swój park maszynowy i inwestuje w najnowocześniejsze technologie" - napisał prezydent.

W Jastrzębiu-Zdroju świętowali pracownicy należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie - istotna część tego zakładu, Zofiówka, obchodzi w tym roku 50-lecie istnienia. W swoim barbórkowym liście prezydent nawiązał do ubiegłorocznej katastrofy w tej kopalni, która pochłonęła życie pięciu górników. "Zwracam się myślą ku pięciu górnikom z Zofiówki, którzy w 2018 roku zginęli podczas silnego wstrząsu w tej kopalni. Rodzinom i Bliskim tragicznie zmarłych górników życzę duchowego pokrzepienia i wszelkiego wsparcia ze strony tych, którzy otaczają ich teraz troską i życzliwością" - napisał Andrzej Duda w liście, odczytanym przez prezydenckiego doradcę Cezarego Kochalskiego.

Andrzej Duda nawiązał też do setnej rocznicy wybuchu pierwszego z trzech Powstań Śląskich oraz 30. rocznicy kapitulacji reżimu komunistycznego w Polsce. "To okazja, aby upamiętnić wszystkich ludzi pracy, w tym również górników i pracowników przedsiębiorstw górniczych, którzy w okresie PRL nieustępliwie upominali się o wolność, chleb i godność. To bohaterowie naszej wolności. Pamiętamy o nich i składamy im dzisiaj wyrazy głębokiego szacunku" - wskazał prezydent.

Barbórkowe życzenia pracownikom JSW złożył także wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który zauważył w swoim liście, że dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu górników udało się rozwiązać wiele ważnych problemów, które sprawiły, że jastrzębska spółka jest dziś - jak ocenił - w dobrej i stabilnej sytuacji. "Możemy optymistycznie patrzeć na jej przyszłość, a wyniki JSW pokazują, że wspólne wysiłki miały sens i przynoszą efekty" - napisał wicepremier.

"Przyszłość niesie ze sobą wiele nowych wyzwań, tak pod względem rynkowym, społecznym, jak i technologicznym. Stąd nadal bardzo potrzebne są mądre inwestycje oraz innowacje, które zwiększą komfort i bezpieczeństwo waszej pracy, poprawią wydajność i podniosą konkurencyjność na rynku" - wskazał Jacek Sasin.

Uroczystości ku czci patronki górników, św. Barbary odbyły się także m.in. w Rudzie Śląskiej, gdzie działają obecnie trzy zakłady górnicze, połączone w jedną kopalnię zespoloną Ruda, zatrudniającą ok. 6,5 tys. osób. Od rana na górniczych osiedlach grały orkiestry dęte, a w cechowniach kopalń i kościołach odprawiono msze w intencji górników.

Obchodzona 4 grudnia Barbórka to wspomnienie świętej Barbary z Nikodemii, patronki dobrej śmierci i trudnej pracy. To właśnie do niej zwracają się górnicy z prośbą o opiekę i bezpieczne szychty. W tym dniu, który w górnictwie jest wolny od pracy, załoga zbiera się w cechowni przed figurą św. Barbary, gdzie odbywa się wspólna modlitwa, złożenie kwiatów i składanie życzeń. Następnie pochód górników wraz z orkiestrą górniczą i sztandarami przechodzi do kościoła parafialnego. Dzień Górnika to nie tylko święto pracowników zakładów górniczych - jest on obchodzony przez całe rodziny, które dziękują świętej Barbarze za opiekę podczas niebezpiecznej i trudnej pracy.