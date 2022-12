Śląskie: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ma nową strategię rozwoju

Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przyjęło w piątek pięcioletnią strategię działalności z perspektywą 12-letnią. Prace nad dokumentem dla związku metropolitalnego, który obejmuje 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, trwały od połowy 2021 r.

Strategia rozwoju GZM na lata 2022-27 z perspektywą do 2035 r. zastępuje dotychczasowy obecny program działań strategicznych, obejmujący lata 2018-22.

"Misją naszą jest, że kreujemy spójność obszaru metropolitalnego, integrujemy potencjały gmin, inicjujemy działania, inspirujemy do rozwoju poprzez otwartość, współpracę i nowoczesne zarządzanie" - mówiła na piątkowej sesji zgromadzenia GZM Danuta Kamińska, odpowiedzialna m.in. za strategię wiceprzewodnicząca zarządu Metropolii.

"Wizja z kolei, czyli jak widzimy Metropolię w przyszłości, to obszar atrakcyjny do życia, nauki, pracy i wypoczynku, dobrze zintegrowany, wykorzystujący synergię różnorodności, tradycji i dziedzictwa przemysłowego, rozwijający ofertę kulturalną i nowoczesną gospodarkę, podlegający transformacji w dążeniu do neutralności klimatycznej i odporności na kryzys, o silnej pozycji wśród obszarów metropolitalnych - to jest nasza wizja do 2035 r." - zasygnalizowała Kamińska.

Strategia zawiera pięć priorytety, 17 celów i 40 kierunków działań, a także model funkcjonalno-przestrzenny z rekomendacjami dla całego obszaru. Po uchwaleniu strategii ma powstać program operacyjny, który określi osoby odpowiedzialne, kwoty i monitorowanie wdrażania. Co dwa lata ma powstawać raport z osiągniętych celów. Strategia uwzględnia przy tym scenariusz perspektywiczny, stagnacyjny i recesyjny.

Podstawą strategii jest diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru Metropolii, a pakiet dokumentów strategicznych obejmuje zagadnienia związane z uwarunkowaniami i kierunkami zagospodarowania przestrzennego oraz wyznaczenie tzw. obszarów funkcjonalnych. Strategia będzie podstawą ubiegania się o zewnętrzne środki, w tym unijne.

"Z perspektywy problemów, które państwo macie, które my mamy, największe zagrożenie dla realizacji tej strategii widzę w braku środków" - zwróciła się do przedstawicieli miast i gmin członkowskich GZM Kamińska. "Mam nadzieję, że środki unijne będą także dla nas dostępne i będziemy mogli mocno aplikować i starać się o to" - zaznaczyła.

Wśród wyzwań stojących przed GZM wskazano niewystarczające jej kompetencje ustawowe wobec wyzwań i potrzeb związku metropolitalnego. "Sprostanie wysokim oczekiwaniom wobec GZM (jako instytucji) oznacza zabieganie o poszerzenie kompetencji ustawowych i zakresu działania Urzędu Metropolitalnego GZM na rzecz wzmacniania jego roli w procesach rozwojowych i integrowania gmin dotąd działających indywidualnie (myślenie w skali metropolii, a nie gminy)" - akcentuje strategia.

Strategia w części przestrzennej m.in. wymienia postulowane inwestycje środowiskowe i transportowe. Określa postulowane kierunki rozwoju w zakresie zagospodarowania przestrzennego i rozwoju gospodarczego.

Dotychczasową podstawą działań utworzonej w 2017 r. GZM był przyjęty w listopadzie 2018 r. przez zgromadzenie Metropolii Program działań strategicznych do 2022 r. Został on przygotowany w kontekście kształtowania się nowej europejskiej perspektywy finansowej oraz w czasie wypracowywania docelowej strategii.

Wstępne prace nad długoterminową strategią trwały od maja 2018 r. W październiku 2020 r. zgromadzenie GZM uchwaliło tryb i harmonogram opracowania projektu strategii - w tym tryb prowadzenia konsultacji społecznych.

Jak wyjaśniali przedstawiciele GZM, długi czas przygotowywania się do prac nad strategią wiązał się m.in. z długotrwałymi pracami nad zmianą ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju państwa, a w niej - z systemowym powiązaniem planowania przestrzennego ze strategią rozwoju, jako jej zasadniczego elementu.

Przetarg na opracowanie strategii ogłoszono w marcu 2021 r. Wartą 2,7 mln zł brutto umowę ze spółką PwC Advisory, pracującą też dla GZM m.in. przy platformie otwartych danych, podpisano w lipcu 2021 r.

Zakres zamówienia był podzielony na cztery etapy: prace przygotowawcze (w tym spotkanie inauguracyjne i raport z pozyskania materiałów wejściowych, część analityczno-diagnostyczna (diagnoza stanu GZM), część delimitacyjna (obszary funkcjonalne GZM) oraz część strategiczna (strategia rozwoju GZM z prognozą oddziaływania na środowisko projektu dokumentu, dokumentacją kierowaną do nadzoru prawnego wojewody i streszczeniem strategii).

W pracach nad strategią, oprócz dokumentów od szczebla międzynarodowego po lokalny, uwzględniono dokumenty metropolitalne, w tym m.in. dane i opracowania zawarte na portalu InfoGZM, Program działań strategicznych GZM do roku 2022 oraz wyniki zrealizowanych badań czy Strategię promocji oraz marki, wraz ze strategią komunikacji marketingowej GZM do 2023 r.

Uwzględniono także wnioski i informacje zebrane przy sporządzaniu ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GZM na przełomie 2018-2019. Procedura tworzenia tego dokumentu nie była kontynuowana z uwagi na zmianę przepisów w 2020 r.

Przygotowując się do zamówienia strategii, m.in. w 2020 r. GZM przeprowadziła kilkumiesięczny projekt "Młodzi robią Metropolię", w którym grupa 26 osób w wieku 16-25 lat pracowała z pracownikami GZM i ekspertami nad rekomendacjami do strategii.

Rolę konsultacyjno-doradczą w pracach nad strategią pełniła Metropolitalna Rada Rozwoju, do której weszli przedstawiciele władzy rządowej i samorządowej, środowisk społeczno-gospodarczych oraz naukowo-badawczych.

Ostatnie konsultacje projektu strategii trwały od 13 do 24 października br. Wpłynęło 228 uwag, w tym 106 zostało uwzględnionych, a 13 częściowo uwzględnionych.

Dotychczasowy program działań strategicznych wyznaczał na lata 2018-22 priorytety ujęte w kategoriach: kształtowanie ładu przestrzennego i zrównoważona zielona metropolia, rozwój publicznego transportu zbiorowego i zrównoważona mobilność miejska, rozwój społeczny i gospodarczy obszaru związku metropolitalnego, promocja związku metropolitalnego i jego obszaru oraz rozwój instytucjonalny.

