Śląskie: GZM: awaria systemu ŚKUP spowodowana cyberatakiem

Cyberatak był przyczyną awarii systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych, która jest głównym nośnikiem biletów komunikacji miejskiej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – podali przedstawiciele GZM. W tamtejszej komunikacji obowiązują tymczasowe zasady kupowania i kasowania biletów.

Wskutek awarii pasażerowie korzystający z tramwajów, autobusów i trolejbusów Zarządu Transportu Metropolitalnego m.in. nie mają dostępu do portalu pasażera i nie mogą używać aplikacji Mobilny ŚKUP. Na przystankach nie działają tablice Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, a w pojazdach - czytniki kart ŚKUP.

Jak poinformował w czwartek po południu Łukasz Zych z biura prasowego GZM, przyczyną awarii systemu centralnego ŚKUP, do której doszło w nocy z wtorku na środę, była "zewnętrzna, celowa ingerencja osób trzecich". O cyberataku powiadomione zostały odpowiednie służby.

"Nic nie wskazuje na to, aby dane pasażerów zostały w jakikolwiek sposób naruszone lub zagrożone. System, który uległ atakowi hakerskiemu, nie przechowuje tego typu zasobów informacji. Bezpieczne są również pieniądze zgromadzone w elektronicznej portmonetce kart ŚKUP - po przywróceniu systemu, będą dostępne dla pasażerów" - wskazał Zych.

"Obecnie naszym priorytetem jest przywrócenie systemu z tworzonych codziennie kopii zapasowych. Odtworzenie systemu wymaga jednak czasochłonnych prac nad utworzeniem nowej, bezpiecznej infrastruktury informatycznej. Przez to usunięcie awarii może potrwać kilka dni" - zasygnalizował przedstawiciel Metropoli.

Wskazał, że atak został zgłoszony policji. Powiadomione zostały również służby związane z bezpieczeństwem internetu oraz ochroną danych osobowych - NASK oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych.

"Przy przywracania funkcjonalności systemu współpracujemy z jego twórcą, firmą Asseco. W działania zaangażowana zostanie także zewnętrzna firma wyspecjalizowana w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych. Firma zbierze materiał dowodowy i przeanalizuje okoliczności, w jakich doszło do ataku oraz wypracuje rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa systemu" - zapowiedział Zych.

W czwartek służby Metropolii potwierdziły informacje dotyczące tymczasowych zasad kupowania, kasowania i honorowania biletów komunikacji miejskiej ZTM.

Bilety jednorazowe w wersji elektronicznej można kupować w zewnętrznych aplikacjach mobilnych. Są to: SkyCash, mPay, moBilet, zBiletem.pl i JakDojade. W wersjach papierowych bilety dostępne są w kioskach oznaczonych logo ŚKUP, Punktach Obsługi Pasażera, u kierowców oraz w 12 automatach solarnych, których lista znajduje się na stronie internetowej ZTM.

W celu zminimalizowania utrudnień kierowcy przewoźników mają sprzedawać wszystkie trzy rodzaje biletów jednorazowych: 20-, 40- oraz 90-minutowe (standardowo tylko 90-minutowe).

Kasować bilety papierowe należy w tradycyjnych kasownikach znajdujących się w pojazdach. Jeśli nie jest to możliwe, należy udać się do kierowcy, który skasuje bilet przez jego oznaczenie. Pasażerowie tramwajów mogą też kasować bilet w awaryjnie zamontowanych kasownikach dziurkujących - na odwrocie biletu zapisując długopisem datę oraz godzinę skasowania. Bilet można też skasować poprzez samodzielne zapisanie na jego odwrocie daty oraz godziny skasowania.

Zakup oraz kasowanie biletów średniookresowych "24h + Kolej" oraz "Dziennego" są możliwe poprzez zewnętrzne aplikacje mobilne

Zakupione przed awarią bilety długookresowe są ważne do czasu, na jaki pasażer je zakupił. Osoby, które posiadają je na swoich kartach ŚKUP, będą mogły podróżować na ich podstawie za okazaniem karty ŚKUP.

Pasażerowie mogą kupić nowe bilety miesięczne w wersjach papierowych w Punktach Obsługi Pasażerów (płatność gotówką) lub przelewając środki na konto 45 1090 1186 0000 0001 3708 1372 za bilet, wpisując w tytule przelewu: numer karty ŚKUP, rodzaj biletu, informację o ew. uldze, czas obowiązywania oraz ew. miasto (bądź miasta), w których bilet ma być ważny, a także ew. imię i nazwisko (kiedy osobą korzystającą z biletu nie będzie nadawca przelewu). Potwierdzenie przelewu należy mieć ze sobą.

Pasażerowie, którzy chcą skorzystać z Metrobiletu, mają możliwość zakupu jego odpowiednika w kasach Kolei Śląskich - pod nazwą "Superbilet".

Na czas awarii zawieszono możliwość zakupu wszystkich biletów kodowanych oraz kupowanych za pomocą kart ŚKUP. W praktyce oznacza to, że tymczasowo nie można kupować i korzystać z biletów z taryfy odległościowej, z biletów kupowanych za pomocą karty płatniczej w czytnikach ŚKUP, biletów wieloprzejazdowych oraz biletów jednorazowych kodowanych na kartach ŚKUP.

Bilety znajdujące się na karcie ŚKUP, np. wieloprzejazdowe i jednorazowe, których nie można w czasie awarii skasować, nie mogą być wykorzystywane. Pasażerowie, którzy mają na swojej karcie ŚKUP bilety wieloprzejazdowe, a w wyniku awarii muszę kupować bilety jednorazowe, będą mogli ubiegać się o zwrot różnicy w kosztach.

Zarząd Transportu Metropolitalnego to jeden z największych organizatorów transportu zbiorowego w Polsce. Na ulice 41 miast i gmin Metropolii oraz 15 kolejnych z nią sąsiadujących wysyła 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do kilkudziesięciu operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na ok. 7 tys. przystanków.

