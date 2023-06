Śląskie: GZM chce ogłosić przetarg grupy zakupowej energii elektrycznej w lipcu

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przygotowuje zamówienie grupy zakupowej energii elektrycznej dla swoich miast i gmin członkowskich i współpracujących instytucji. Grupa chce ogłosić przetarg na zakup energii w połowie lipca br. – wynika z zapowiedzi przedstawicieli GZM.

O aktualnym etapie prac grupy zakupowej przewodniczący zarządu Metropolii Kazimierz Karolczak poinformował podczas środowych obrad zgromadzenia GZM.

"W przetargu na zakup prądu w ramach grupy zakupowej otrzymaliśmy od gmin tworzących grupę wszystkie wymagane dokumenty. W tej chwili na ich podstawie piszemy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia; myślę, że to będzie miało czas do końca czerwca" - zasygnalizował.

"Potem udostępnimy do ostatecznej weryfikacji i akceptacji zapisy. Jeżeli nie będzie poprawek, to w połowie lipca mam nadzieję będziemy w stanie ogłosić przetarg grupy zakupowej na zakup prądu" - wyraził nadzieję Karolczak.

Poprzednia grupa zakupowa GZM, skonstruowana w 2021 r., kupuje od Tauronu w ciągu dwóch lat 2022-23 blisko 1 terawatogodzinę energii elektrycznej. Członkowie grupy w listopadzie 2021 r., przy budżecie swojego zamówienia w wysokości 492,5 mln zł brutto, zaakceptowali najtańszą ofertę Tauronu za 597,3 mln zł.

W uzasadnieniu decyzji o woli rozstrzygnięcia przetargu przedstawiciele GZM ocenili, że jego unieważnienie mogłoby się wiązać z dużym ryzykiem, że w powtórzonym postępowaniu ceny byłyby jeszcze wyższe.

Grupę zakupową energii elektrycznej w 2021 r. utworzyły gminy z GZM i spoza jej granic. Na liście znalazły się też starostwa powiatowe oraz odrębne jednostki budżetowe - w sumie 115 zamawiających, w tym ponad 300 jednostek budżetowych. Energia elektryczna trafia m.in. do szkół, przedszkoli, muzeów, szpitali, urzędów, spółek i zakładów komunalnych, TBS-ów czy spółdzielni mieszkaniowych.

Grupa ta objęła również Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego oraz związane z nim instytucje. Stąd wśród odbiorców znajdą się nie tylko Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej z Sosnowca czy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich, ale też instytucje regionalne, m.in. Stadion Śląski, Planetarium Śląskie czy ZOO w Chorzowie.

Samorządy Metropolii grupowo kupują energię elektryczną od wielu lat. W 2019 r. wspólne postępowanie dotyczyło zakupu blisko 1 terawatogodziny (TWh) energii elektrycznej na dwa kolejne lata (2020-2021). Grupę w tym zakresie utworzyło 113 zamawiających (także spoza GZM), w ramach których działa 326 jednostek. Przy szacunkowej wartości zamówienia 389,7 mln zł brutto, wybrano najtańszą ofertę, za 398,2 mln zł brutto, którą złożyła spółka Tauron Sprzedaż GZE.

W grudniu ub. roku GZM rozstrzygnęła ponowiony przetarg grupy zakupowej gazu dla części swoich gmin, które w 2021 r. zdecydowały się na zakup paliwa tylko na 2022 r. Zaakceptowana została jedyna oferta od PGNiG Obrót Detaliczny na łączną kwotę 53,9 mln zł.

Pozostała część gmin skorzystała wówczas z opcji dwuletniego zakupu - w latach 2022-23. W grudniu 2021 r. powołana przez GZM grupa zaakceptowała jedyną otrzymaną wówczas ofertę PGNiG, wynoszącą ok. 84,3 mln zł, przy budżecie ok. 89 mln zł.

W skład grupy zakupowej gazu z 2021 r. weszły 32 samorządy, które łącznie kupiły 198,7 GWh. Z tego 15 samorządów zdecydowało się na dwuletnie dostawy w latach 2022-23 - kupują one łącznie ok. 97,2 GWh. Grupa 17 gmin kupiła w 2022 r. ok. 101,5 GWh gazu.

Zrzeszająca 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego GZM z mocy tworzącej ją ustawy zajmuje się m.in. zagospodarowaniem przestrzennym i transportem publicznym; obecnie jest m.in. organizatorem komunikacji miejskiej w regionie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl