Śląskie: GZM chce w czerwcu ogłosić przetarg grupy zakupowej energii elektrycznej

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia kończy tworzenie nowej grupy zakupowej energii elektrycznej dla swoich miast i gmin członkowskich i współpracujących instytucji. Grupa chce ogłosić przetarg na zakup energii w czerwcu br. – wynika z zapowiedzi przedstawicieli GZM.

Na zakończenie środowych obrad zgromadzenia GZM prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński zapytał, na jakim etapie jest tworzenie nowej grupy zakupowej energii elektrycznej. Zasugerował, aby spróbować przeprowadzić przetarg możliwie szybko, ponieważ - jak mówił - ceny w okresie wiosenno-letnim są trochę niższe, niż jesienno-zimowe.

W odpowiedzi przewodniczący zarządu Metropolii Kazimierz Karolczak wskazał, że 19 maja br. upłynął kolejny termin zgłaszania się gmin do grupy zakupowej z przygotowanymi przez nie danymi o zapotrzebowaniu na energię elektryczną.

"Ponad 40 proc. gmin jeszcze tego nie uczyniło. Wydłużamy termin ostatecznie do końca tego miesiąca. Jeżeli do końca miesiąca nie dostaniemy od gmin tych danych, o które prosimy, to uznajemy, że automatycznie ta gmina nie jest zainteresowana przetargiem i ten przetarg przygotowujemy bez jej uczestnictwa" - przestrzegł Karolczak.

"Jest to jedyna niestety metoda, by móc dopilnować kalendarza. Opóźnienia przez ostatnie lata zazwyczaj właśnie były z tego powodu, że mieliśmy problem z otrzymaniem w terminie wszystkich danych gmin" - wyjaśnił.

"Mam nadzieję, że również pana wystąpienie, panie prezydencie, zdopinguje nas wszystkich, żeby jak najwięcej tych danych pozyskać i na początku przyszłego miesiąca bez problemu ogłosimy postępowanie na zakup prądu tak, żeby mieć szansę na wypracowanie jakiekolwiek działań w zależności od tego, jakie efekty będą przetargu" - zwrócił się do Chęcińskiego Karolczak.

Zasygnalizował też, że zainteresowanie udziałem w tegorocznej grupie zakupowej GZM energii elektrycznej zgłosiły podmioty, które potrzebują dużych wolumenów energii, a które dotąd w niej nie uczestniczyły. Wśród nich wymienił Tramwaje Śląskie czy Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów. "Tak więc doszła część nowych graczy, część odeszła" - podsumował przewodniczący zarządu GZM.

Poprzednia grupa zakupowa GZM, skonstruowana w 2021 r., kupuje od Tauronu w ciągu dwóch lat 2022-23 blisko 1 terawatogodzinę energii elektrycznej. Członkowie grupy w listopadzie 2021 r., przy budżecie swojego zamówienia w wysokości 492,5 mln zł brutto, zaakceptowali najtańszą ofertę Tauronu za 597,3 mln zł.

W uzasadnieniu decyzji o woli rozstrzygnięcia przetargu przedstawiciele GZM ocenili, że jego unieważnienie mogłoby się wiązać z dużym ryzykiem, że w powtórzonym postępowaniu ceny byłyby jeszcze wyższe.

Grupę zakupową energii elektrycznej w 2021 r. utworzyły gminy z GZM i spoza jej granic. Na liście znalazły się też starostwa powiatowe oraz odrębne jednostki budżetowe - w sumie 115 zamawiających, w tym ponad 300 jednostek budżetowych. Energia elektryczna trafia m.in. do szkół, przedszkoli, muzeów, szpitali, urzędów, spółek i zakładów komunalnych, TBS-ów czy spółdzielni mieszkaniowych.

Grupa ta objęła również Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego oraz związane z nim instytucje. Stąd wśród odbiorców znajdą się nie tylko Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej z Sosnowca czy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich, ale też instytucje regionalne, m.in. Stadion Śląski, Planetarium Śląskie czy ZOO w Chorzowie.

Samorządy Metropolii grupowo kupują energię elektryczną od wielu lat. W 2019 r. wspólne postępowanie dotyczyło zakupu blisko 1 terawatogodziny (TWh) energii elektrycznej na dwa kolejne lata (2020-2021). Grupę w tym zakresie utworzyło 113 zamawiających (także spoza GZM), w ramach których działa 326 jednostek. Przy szacunkowej wartości zamówienia 389,7 mln zł brutto, wybrano najtańszą ofertę, za 398,2 mln zł brutto, którą złożyła spółka Tauron Sprzedaż GZE.

W grudniu ub. roku GZM rozstrzygnęła ponowiony przetarg grupy zakupowej gazu dla części swoich gmin, które w 2021 r. zdecydowały się na zakup paliwa tylko na 2022 r. Zaakceptowana została jedyna oferta od PGNiG Obrót Detaliczny na łączną kwotę 53,9 mln zł.

Pozostała część gmin skorzystała wówczas z opcji dwuletniego zakupu - w latach 2022-23. W grudniu 2021 r. powołana przez GZM grupa zaakceptowała jedyną otrzymaną wówczas ofertę PGNiG, wynoszącą ok. 84,3 mln zł, przy budżecie ok. 89 mln zł.

W skład grupy zakupowej gazu z 2021 r. weszły 32 samorządy, które łącznie kupiły 198,7 GWh. Z tego 15 samorządów zdecydowało się na dwuletnie dostawy w latach 2022-23 - kupują one łącznie ok. 97,2 GWh. Grupa 17 gmin kupiła w 2022 r. ok. 101,5 GWh gazu.

Zrzeszająca 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego GZM z mocy tworzącej ją ustawy zajmuje się m.in. zagospodarowaniem przestrzennym i transportem publicznym; obecnie jest m.in. organizatorem komunikacji miejskiej w regionie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl